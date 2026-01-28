華移動黃海水域構造物 韓稱有助兩國關係發展

【on.cc東網專訊】對於中國正移動設在黃海、中韓暫定措施水域（PMZ）範圍內部分構造物，南韓外交部部東北亞局局長姜英信周二（27日）形容，有關問題取得有意義進展。

姜英信表示，韓方始終堅持反對在中韓暫定措施水域單方面設置構造物立場，並基於此與中方展開磋商。他指中方舉措可被視為有關事宜取得有意義進展，亦有助於韓中關係發展。談及中方仍有兩個構造物留存，他表示政府將按照一貫立場，不斷推動相關問題取得進展。

在北京，中國外交部發言人郭嘉昆周二表示，中方企業正在實施移動管理平台相關作業，是企業根據自身經營發展需要作出自主布局調整，中方在南黃海漁業養殖設施問題上立場沒有變化。他重申，中韓是海上鄰國，雙方一直就有關涉海問題保持密切溝通，推動妥善管控分歧，促進互利合作。

韓媒分析認為，中方表態意在否認移動黃海構造物被解讀為中韓外交磋商直接結果，同時暗示兩國圍繞妥善管控相關分歧共識無變。

