華章再續，中歐連續六年全球前二 2025 FT全球EMBA排行榜發布

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年10月20日 - 英國《金融時報》（Financial Times，FT）正式公布2025年全球EMBA課程百強榜單，中歐國際工商學院Global EMBA課程榮膺全球第二，連續六年穩居全球前二，並連續四年蟬聯獨立辦學EMBA課程全球第一。





CEIBS GEMBA



作為一所由中國政府和歐盟聯合創辦的國際化商學院，中歐持續對標世界一流，接軌國際標準。自2001年作為中國內地首家參與該排名的商學院以來，學院排名穩步攀升，全球影響力與品牌美譽度持續提升。



中歐Global EMBA自1995年開辦，是中國內地首個英文EMBA課程。在課程創設三十週年之際，其作為全球高管教育領軍者與中國管理教育開拓者的地位再次得到彰顯。課程緊密圍繞社會發展需求，以國際前沿教育理念為基礎、中國本土商業實踐為延伸，致力於培養深諳中國市場、兼具國際視野和跨文化管理能力的全球領導者。



課程成果在多項排名指標中得到印證：在核心指標「薪資增幅」上，中歐從全球第七躍升至第三；「總體滿意度」評分從全球第21位大幅提升至第2位，體現了全球校友對課程質量與學習體驗的高度認可。此外，「校友網絡」指標從第18位上升至第8位，顯示了其全球社群的強大凝聚力與互惠價值。



中歐Global EMBA憑藉其國際化辦學模式，構建了高度多元化的學生群體與校友網絡，並與全球頂尖商學院廣泛合作，打造跨越五大洲的海外模塊。學院的卓越表現也得益於其世界級的師資隊伍。目前，中歐已建成一支由120位來自20多個國家和地區的國際知名學者組成的教授隊伍，其國際化程度與學術影響力在多項權威榜單中位居前列。



此次排名不僅是對課程三十年辦學成就的肯定，更是一個嶄新的起點。展望未來，中歐Global EMBA課程將持續為全球領導者創造價值，深化中國與世界的對話交流，鞏固其在全球管理教育第一陣營的領先地位。



Hashtag: #CEIBS #GEMBA



發佈者對本公告的內容承擔全部責任



新聞稿由客戶提供

