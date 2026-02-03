華籲韓警惕日新型軍國主義 着眼安全解決朝核問題

【on.cc東網專訊】中國駐南韓大使戴兵周一（2日）接受韓聯社專訪，內容於周二（3日）刊出。他積極評價近期的中韓關係發展走勢，強調兩國加強溝通合作的重要性和必要性。他又指出，中韓都是在二戰期間遭日本侵略的受害者，兩國應加強溝通，對日本新型軍國主義苗頭和趨勢保持高度警惕。針對朝核問題，中方希望有關各方着眼於朝鮮半島問題根本的安全問題，推動採取有效措施。

韓方一向關注黃海中方構造物動態，戴兵回應指，中韓在海洋權益主張方面存在重疊，造成雙方在漁業等方面的分歧，雙方應加強溝通、管控分歧，在海洋權益方面加強合作，希望雙方在相互尊重、重視彼此合理關切的基礎上，推動中韓海域劃界談判取得積極進展。被問及中方會否再向韓方租借一對大熊貓時，戴兵指出旅韓大熊貓數量在全球屬於第一梯隊，中方對進一步加強大熊貓保護合作持積極態度，希望雙方主管部門就此加強溝通。

中方亦注意到李在明政府成立後，積極推動緩和半島緊張局勢，推動接觸對話，對此表示讚賞。中方將繼續以自己的方式發揮建設性作用，也願與韓方保持溝通。針對中美、中日關係持續緊張的問題，戴兵指中方一貫堅持按照相互尊重、和平共處、合作共贏的原則與美國探討新型大國關係，如美國執意遏制並打壓中國發展，中方必然有力反制；同時擔憂日本高市早苗政府成立後涉及重新武裝、軍國主義的新動態。

