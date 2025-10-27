華納兄弟拒絕派拉蒙收購提議

Warner Bros. Discovery 拒絕了 Paramount Skydance 的收購提議。據傳，派拉蒙出價每股 20 美元，但華納方面認為報價過低，因此拒絕交易。若交易成功，將在美國形成新的媒體巨頭。

避免科技巨頭入局

派拉蒙仍有多個選項，包括提高出價、尋找新投資者，甚至直接向華納股東爭取支持。外界認為，華納計劃將串流及影視業務與傳統電視分拆，而派拉蒙希望在分拆前完成收購，搶先掌握市場主導權。收購的另一動機是防止亞馬遜、蘋果等科技公司介入。與其讓科技巨頭掌握更多權力，派拉蒙更希望整合兩大荷里活影業。據傳，Netflix 亦可能對部分華納資產有興趣，但交易成行仍未明朗。

整合趨勢

近年荷里活變革加速，AI 技術改變製作流程，長遠或影響大量職位；同時，影視權力逐漸集中於少數大型企業。傳統影業面臨生存壓力，整合趨勢已難以避免。

