華納兄弟拒絕派拉蒙收購提議
華納認為派拉蒙提出的收購報價過低，而拒絕交易。市場分析認為派拉蒙希望能在華納兄弟探索分拆前完成收購，避免科技巨頭入局。
拒絕派拉蒙收購提議
Warner Bros. Discovery 拒絕了 Paramount Skydance 的收購提議。據傳，派拉蒙出價每股 20 美元，但華納方面認為報價過低，因此拒絕交易。若交易成功，將在美國形成新的媒體巨頭。
避免科技巨頭入局
派拉蒙仍有多個選項，包括提高出價、尋找新投資者，甚至直接向華納股東爭取支持。外界認為，華納計劃將串流及影視業務與傳統電視分拆，而派拉蒙希望在分拆前完成收購，搶先掌握市場主導權。收購的另一動機是防止亞馬遜、蘋果等科技公司介入。與其讓科技巨頭掌握更多權力，派拉蒙更希望整合兩大荷里活影業。據傳，Netflix 亦可能對部分華納資產有興趣，但交易成行仍未明朗。
整合趨勢
近年荷里活變革加速，AI 技術改變製作流程，長遠或影響大量職位；同時，影視權力逐漸集中於少數大型企業。傳統影業面臨生存壓力，整合趨勢已難以避免。
您可能也喜歡
Sony 最新 Soundbar、Soundbase 春日上市 (只限歐洲地區)
Focal Bathys 無線頭戴式降噪耳機加推全新「沙丘」配色｜耳機資訊
其他人也在看
Nothing Phone 3a Lite 發佈日期確定
Nothing 將於 10 月 29 日（星期三）下午 1 時（GMT）發佈其最新智能手機 Phone (3a […]TechRitual ・ 1 小時前
寶可夢「沙奈朵」最新動畫短片超婆！花澤香菜配音 粉絲：官方這不是很懂嗎？
寶可夢官方頻道最近公開一部名為「明日もサーナイトと」（明天也與沙奈朵一起）的動畫短片，影片公開後迅速引發了熱烈討論。故事圍繞著一位曾熱衷於寶可夢對戰，同時也是貨運司機的主角，以及他從小的夥伴「沙奈朵」。隨著時間流逝，兩人之間似乎產生了微妙的距離，影片深刻描繪了他們之間深厚的羈絆與溫馨的日常互動，短短 2 天就獲得近 200 萬觀看，讓網友表示：「官方很懂喔」。Yahoo Tech HK ・ 1 小時前
Nike 發表「動力跑鞋」概念，給你多一組機械小腿、走得更遠、更輕鬆
Nike 運動研究實驗室（NSRL）與機器人合作夥伴 Dephy 共同打造 Project Amplify：全球首個為跑步與步行設計的動力鞋類系統，旨在幫助日常運動員以更少的努力跑得更快、更遠。Yahoo Tech HK ・ 43 分鐘前
AIA連續11年在「新造保單數目」穩居第一
友邦香港（AIA）在最新公佈的2025年上半年香港長期保險業務臨時統計數字中，再次榮登多項市場指標榜首。當中，AIA連續11年在「新造保單數目」穩居第一，充分反映客戶對公司的持續信任。 友邦香港及澳門首席執行官馮偉昌先生表示：「感謝客戶的信賴，AIA連續11年在『新造保單數目』穩居首位，反映了當大眾想透過保險來守護自己及摯愛的未來時，AIA的優質健康及財富方案，以及超越傳統保險的服務和體驗，每每都能突圍而出，成為他們的首選。對AIA而言，最重要的是幫助每一位客戶為未來、為摯愛做好準備，並充滿信心邁向健康長久好生活，同時滿足不同保障額度下的多元客戶需求。AIA會繼續秉持為大眾實踐『健康長久好生活』的目標，為客戶與社區提供更全面、更貼心的保障與服務。」 另外，於10月23日晚舉行、由香港保險業聯會主辦的「香港保險業大獎 2025」頒獎典禮中，友邦香港聯同藍十字保險榮獲最多年度三強殊榮，合共奪得12項大獎，當中包括3項最高殊榮的傑出大獎。現代電視 ・ 2 小時前
美中貿易會談有進展、美股創新高 日經首度衝破5萬點
（法新社東京27日電） 在美中可望達成貿易協議與美股創新高激勵下，日股基準日經225指數今天首次突破5萬點大關。今年以來，日經指數已累計上漲約25%。（法新社 ・ 4 小時前
「香港美酒佳餚巡禮」中環海濱活動空間盛大舉行
由香港旅遊發展局（旅發局）主辦的年度盛事「香港美酒佳餚巡禮」，由10月23日至 10月26日一連4天在中環海濱活動空間盛大舉行。今年的「香港美酒佳餚巡禮」以「非凡搭配 世界之最」為主題，分為「品味館」、「尊尚名酒區」、「名氣美食街」、「酒店美食街」等區域，共設約305個攤位，當中七成為美酒、三成為美食。今年的「香港美酒佳餚巡禮」首次把開放時間延至午夜，規模擴大至超過300個攤位，為大家帶來全球35個國家及地區多款醉人佳釀。 由東亞銀行贊助的「東亞銀行尊尚名酒區」經典再現，入場者可在名酒區內品嚐各國頂級名釀，包括國際權威酒評家James Suckling精心策劃專櫃，齊集波爾多五大一級酒莊的傳奇之作，以及拉菲集團打造的「瓏岱」。同時，名酒區跨越葡萄領域，精選單一麥芽威士忌、國酒貴州茅台等。 「品味館」將首度匯聚五位星級主廚，呈獻「品嚐非凡：超粵之味」之夜的十手豐盛晚宴，廚師陣容包括《黑白大廚》「點心女王」鄭智善，亞洲以外唯一獲得米芝蓮二星的中菜餐廳主廚Andrew Wong，米芝蓮三星潮州菜大廚張一峰，以及米芝蓮星級粵菜主廚鄧家濠。現代電視 ・ 5 小時前
iPad Pro 2027 將搭載 M6 處理器及蒸氣室技術
Apple 的 iPad Pro 預計在 2027 年將會有顯著升級。根據 Bloomberg 的分析師 Ma […]TechRitual ・ 2 小時前
重蹈Nokia失敗覆轍？這些昔日明星股暴跌逾90% 炒家欲哭無淚
從Nokia錯失轉型，到Beyond Meat、Peloton、Lululemon股價暴跌逾九成，這些品牌的起落揭示同一課題：拒絕改變導至喪失市場。Yahoo財經 ・ 10 小時前
特朗普廢優惠 美電動車投資暴跌33% 70億計畫泡湯
英國《金融時報》周日 (26 日) 報導，業內人士及專家警告，特朗普政府支持燃油車的政策轉向，正使美國電動車投資大幅下滑，此舉恐在全球電動車競賽中進一步落後中國。鉅亨網 ・ 13 小時前
《大行》大摩列出港股焦點股名單(表)
摩根士丹利發表亞洲及新興市場策略報告，該行表示所研究蓋的亞洲及新興市場目前估值水平已接近其2026年6月「牛市」情境目標，幾乎完全由估值擴張推動，該行認為除非全球增長從當前水平顯著回升，否則懷疑此走勢或難以持續。 大摩列出港股、中概股及A股焦點股名單，全部均予「增持」評級： 股份 阿里巴巴(BABA.US) 長江電力(600900.SH) 寧德時代(300750.SZ) 映恩生物-B(09606.HK) 樂鑫科技(688018.SH) 港交所(00388.HK) 香港電訊(06823.HK) 國電南瑞(600406.SH) 中石油(00857.HK) 中國財險(02328.HK) 匯川技術(300124.SZ) 春秋航空(601021.SH) 舜宇(02382.HK) 騰訊(00700.HK) (wl/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 2 小時前
國際金融｜黃金牛市掀搶人潮 黃金交易員冷板凳變熱煎堆 貿易公司出高3倍獎金請人
國際金價今年表現強勁，帶動市場對黃金交易人才的需求急劇上升。據業界消息，貿易公司、對沖基金及銀行正展開一場激烈的黃金交易員爭奪戰，相關職位薪酬水漲船高，部分崗位獎金甚至較傳統銀行高出兩至三倍，反映黃金市場結構性轉變。BossMind ・ 3 小時前
傳香港賽馬會以折讓價出售十億美元投資組合
《彭博》引述消息人士報道，香港賽馬會以折讓價向多倫多Dawson Partners，出售基金投資組合中總值10億美元的資產。AASTOCKS ・ 7 小時前
12年最慘烈崩盤！黃金牛市接近結束？ 盤點史上14次大跌原因
現貨金價上周二 (21 日) 單日暴跌 5.31%，創 12 年來最大單日跌幅紀錄，為史上第 15 大單日跌幅，更被高盛交易員形容為「妖股式崩盤」。這場急跌不僅終結黃金連 9 周上漲趨勢，更引發市場激烈爭論是長期多頭市場中的技術性調整，還是趨勢逆轉的開端。鉅亨網 ・ 1 天前
阿里前CEO張勇斥半億入市 購希慎中半山竹林苑豪宅
希慎興業早前公布，已將旗下正在拆售的中半山豪宅「竹林苑」一個住宅單位，出售予其獨立非執行董事、阿里巴巴前主席兼首席執行官張勇，作價為5,354萬港元。 相關消息：鷹君羅嘉瑞3,495萬購西半山、康城4伙新盤 近月大手掃貨 涉資逾2億黎姿名下中半山騰皇居破頂價租出！月袋8.3萬 享2.3厘回報根據公告，該成交單位面積約為2,084平方呎，由張勇全資擁有的公司Verdant Peak Investment Limited買入。預計正式買賣合約將於11月7日或之前簽訂。希慎表示，預計此次出售將為集團帶來約1,930萬港元的總收益，所得款項淨額將用作一般營運資金。竹林苑位於堅尼地道74至86號，由1985開始入伙，項目由六座住宅大樓組成，共有345個住宅單位及436個停車位，為希慎持有多年用作收租的物業，集團自今年8月起，已分階段將其中兩座住宅大樓的單位拆售。早前，公司亦已向其控股股東利氏家族的多名成員出售了該屋苑共3伙單位。據希慎網頁資料，張勇除為該集團獨立非執行董事外，亦是阿里巴巴合伙人創始成員，於2015年5月起被任命為阿里巴巴集團首席執行官，2019年9月起同時擔任阿里巴巴集團董事局主28Hse.com ・ 27 分鐘前
聞泰科技：荷蘭政府接管安世半導體對盈利能力或受衝擊
內地半導體企業聞泰科技(600745.SH)發布季度財報時警告稱，若無法在年底前重新獲得芯片子公司安世半導體(Nexperia)控制權，公司可能面臨收入、利潤及現金流階段性下調風險，盈利能力或受衝擊。 受益於產品線的強勁需求，聞泰科技第三季度利潤勝市場預期，芯片業務收入按年增長12.2%。不過，公司表示，荷蘭政府接管安世半導體一事的走向和潛在影響難以具體量化，半導體業務後續能否保持首三季良好發展勢頭暫存不確定性。 安世半導體為全球重要的芯片供應商，其產品廣泛用於大眾汽車等製造商生產的車輛中。(ta/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 11 小時前
高市早苗與川普會晤前 日經225指數突破50,000點關口
日經225指數首次突破50,000點心理關口，因日本新首相上任後對經濟成長的樂觀情緒升溫疊加中美摩擦緩和提振了投資者情緒。Bloomberg ・ 6 小時前
港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
銀行紛紛搶存戶，去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 4 小時前
兌換日元🇯🇵點先最抵？比較銀行找換店最新兌換價
日元走勢波動，不少港人心郁郁兌換日元儲定彈藥去日本旅行。我們今日就比較多間外幣找換店及各大銀行的兌換價，以及列出多間找換店、銀行及信用卡發卡機構的匯價，等大家可以做足準備！Yahoo財經 ・ 5 小時前
《全日速報》恆指升273點; 恆生科技指數升111點 阿里巴巴升逾3% 中國宏橋、申洲、神華、農行、大唐發電創新高 成交暢旺
恆指全日收26,433點，升273點或1.0%。恆生科技指數報6,171點，升111點或1.8%。國指升103點或1.1%，報9,467點。大市成交額2,670.77億元。 活躍重磅股表現: 阿里巴巴(09988.HK) 收173.6元，上升3.1%； 騰訊(00700.HK) 收656元，上升2.9%； 港交所(00388.HK) 收434.2元，上升2.2%； 美團(03690.HK) 收102元，上升1.4%； 小米集團(01810.HK) 收45.8元，下跌0.3%； 異動恆指及國指成份股: 百度集團－ＳＷ(09888.HK) 收125.1元，上升6.2%； 藥明康德(02359.HK) 收115元，上升4.1%； 中芯(00981.HK) 收82.8元，上升3.5%； 中國宏橋(01378.HK) 收28.62元，上升3.2%，創新高； 申洲(02313.HK) 收70.45元，上升1.9%，創新高； 神華(01088.HK) 收41.9元，上升1.7%，創新高； 農行(01288.HK) 收6.06元，上升0.5%，創新高； 異動綜合中小型股: 山高控股(00412.HK)AASTOCKS ・ 2 小時前
華爾街興起新式賭局：折價購買關稅退稅權 押特朗普將在高院敗訴
【彭博】— 華爾街銀行正在安排押注美國最高法院將會推翻總統特朗普關稅的相關交易。雖然成功的概率算不上高，但進行此番押注的對沖基金如果押中本屆政府的標誌性政策將被判違法，那麼將會獲得可觀的回報。Bloomberg ・ 1 天前