華納兄弟拒絕被派拉蒙出千億惡意收購 Netflix收購戰「坐定笠六」

【on.cc東網專訊】擁有百年歷史的荷里活電影公司華納兄弟探索（WBD），早前被美國影視串流平台Netflix開價720億美元（約5,616億港元）收購，但之後卻被另一間派拉蒙天舞電影公司（Paramount Skydance）開出更高價錢1,084億美元（約8,455億港元）「惡意收購」，並承諾每年會在戲院上映WBD 30多部電影，雙方即時展開一場「收購戰」！對此，WBD昨日宣布已拒絕派拉蒙的惡意收購。

據知，WBD董事會昨日早上寄給股東的信件中提到，已正式拒絕派拉蒙提出的逾千億美元收購。董事會認為，派拉蒙開出的條件會為公司帶來龐大的風險和成本，其價值不如和Netflix的合併協議，認為和Netflix合作對股東來說是更好的交易。

