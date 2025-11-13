專訪︱台女機上高空拍攝地貌欣賞香港
華納School Tour｜Gareth.T再現「令山轉」 康堤被整蠱變「華納傻豬豬」
華納唱片聯乘香港六間大專院校音樂學會及學生事務處合辦 [Warner Music Hong Kong SCHOOL TOUR 2025]，日前正式圓滿結！今年演出陣容包括Dear Jane、MC張天賦、陳蕾、洪嘉豪、CONSTANCE康堤、Gareth.T 湯令山、Kiri T 、moon tang、Nancy Kwai、Gordon Flandres、Gigi張蔓姿、Zpecial及Lewsz。身為華納大師兄Dear Jane表示每年全公司上上下下一同走到各大校園演出也很開心，尤其看見同學們由他們「試聲」時已全場大合唱，覺得超級熱血！！
Kaho在演唱其新歌《下世愛你》時，被現場學生大叫「洪嘉豪！我愛你！」嘉豪不禁笑場並問:「你講咩話？」立即全場不斷大叫「洪嘉豪！我愛你呀！」、「洪嘉豪！你好靚仔呀！」，嘉豪更於台上分享將於11月下旬推出全新個人專輯，他搞笑地說：「11月推出隻碟叫「Canvas」入面有六隻歌，洪嘉豪作曲嘅歌有六隻歌！洪嘉豪填詞嘅歌都有五首隻歌！仲有一隻係洪嘉豪編曲嘅！(呢隻碟)絕對係誠意同埋我內心嘅才華之作！」
陳蕾、CONSTANCE康堤、Gigi、Gordon Flanders及Lewsz亦於School Tour首度現場分別演繹新歌《天損之人》、《Story That Never Ends》、《BABY YOU SO SWEET》、《全世界停電第二年》及《Bad Guy》，學生們大飽耳福！紛紛舉機拍攝；Nancy演唱《Miss you in my ways》時不斷應學生要求派心心；Gordon Flanders演唱《全世界停電第二年》時走到台下有求必應，與同學逐一合照；Zpecial演繹《若果我們未曾遇過》時，康聰更走到台下與學生大合唱！
CONSTANCE康堤亦是首次參加華納大家族school tour，一眾師兄師姐亦不忘華納School Tour傳統 — 黐背脊！身為華納小師妹的CONSTANCE康堤理所當言成為「2025年華納School Tour傻豬豬」，被師兄師姐貼上整蠱貼紙上台演出！問到CONSTANCE康堤首次參與School Tour感受時大呼心情超級緊張，因為首次超近距離公開演出，師姐陳蕾亦有關心康堤，康堤認為「教大」的氣氛超級無敵爆炸好！ 她說：「我(表演到)最後好喘氣，因為我見到啲學生好興奮嘅時候我就即刻行過去！見到佢哋好興奮，我又好興奮！跟著最後我就無氣，哈哈，但我feel到（自己）越嚟越純熟，表現越嚟越好！」陳蕾亦說:「呢啲(喘氣)都係現場氣氛所導致，但我聽到你話你越嚟越純熟我都覺得太好喇！希望呢個school tour你可以攞到多啲經驗啦！」
其中中大及恆大場次MC更邀請Billy Choi一同到學校首度演唱新歌《168.5》，甫出場同學們便尖叫歡呼聲不斷，現場氣氛超級熱烈！MC與Billy於恆大表演場地後台直言首唱新歌好緊張！MC說:「今日就黎到我地School Tour嘅第二日啦！尋日（中大場次）首唱《168.5》呢，我係好緊張！」Billy亦搞笑地說：「我都好緊張，我驚啲人係上面望落黎見到我矮，所以我一陣係會企返上台上面唱架！哈哈！」MC唱畢後亦不忘宣傳將於11月19日舉行《#Project 1201 Live in Macau》演唱會，現場學生紛紛大叫「加場！！買唔到呀！！」其後MC風趣地介紹下一位歌手時說：「以下落黎呢位歌手，我每次都係咁tag佢架啦，哈哈！我呢就鐘意正面同大家唱歌，而佢就鐘意用背脊嘅！」現場所有學生尖叫聲震耳欲聾，Gareth.T亦順應大家演唱自推出後旋即被網民認為「年度之歌」的《用背脊唱情歌》，現場氣氛非常高漲，同學們的大合唱近乎蓋過音樂及原唱！ Gareth更於樹仁大學場次再一次「令山轉」！把現場氣氛推至全場最高點！不少學生高叫：「等睇你係頒獎台上做令山轉呀！」
而到School Tour尾站教育大學時，與Gareth老友鬼鬼的Lewsz及Gordon Flanders更變身「兩朵金花」於Gareth演出時站台，其後百厭的Kaho及MC亦走到台上搞鬼搞馬，引得全場爆笑！演出後陳蕾問及Lewsz和Gordon Flanders為什麼帶花花頭飾為Gareth站台時，Lewsz一臉茫然笑說自己也不知道，與其一貫型格bad guy風格形成超大反差，Gareth便笑說:「因為我需要太陽嘅照耀！」非常搞笑！
