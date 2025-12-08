華航母首於沖繩和大東群島之間 起降艦載戰機

【on.cc東網專訊】日本指控中國航母遼寧號艦載機上周六（6日）對自衞隊戰機雷達照射，令兩國關係再惡化。日本防衛省統合幕僚監部周日（7日）晚表示，事件後中方相關艦隊持續朝東北方向航行，遼寧號艦載機照常起降訓練。防衛省周一（8日）進一步證實，首次確認中國航母艦載戰機在沖繩本島和大東群島之間海域起降。

統合幕僚監部在通報中指出，海上自衛隊繼上周五（5日）至上周六後，周日再發現遼寧號偕055型導彈驅逐艦南昌號、052D型導彈驅逐艦西寧號和開封號，經沖繩本島和南大東島之間的海域向東北方向移動，已航行至鹿兒島縣喜界島東方約190公里處的海域。遼寧號上的艦載戰機及直升機上周六進行了約50次起降訓練，周日再次進行約50次起降。

廣告 廣告

防衛省和出動海上自衛隊第6護衛隊所屬秋月級防空護衛艦照月號，前往監控並收集情報，航空自衛隊戰機也緊急升空，針對中國軍機的起降活動加強戒備，目前未發現侵犯日本領空的行為，防衛省稱將繼續保持警覺和監視。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】