華航海家途經巴布亞新幾內亞海域 帆船遇劫嚴重損毀

【on.cc東網專訊】中國航海家翟墨正在進行帆船環航南極洲活動，翟墨國際航海中心周五（5日）指在航經巴布亞新幾內亞海域時遇劫，帆船完全喪失航行能力，原定本年度完成的南極環航計劃將被迫調整。

翟墨1968年生於山東泰安，是中國帆船環球航海第一人、感動中國人物之一、海洋公益形象大使，在2021年6月至2022年11月完成人類首次不停靠環航北冰洋航行。

翟墨國際航海中心表示，翟墨一行人周二（2日）乘遠洋帆船「翟墨一號」抵達巴布亞新幾內亞海域，應當地政府要求全體船員乘水警艇前往首都莫爾茲比港辦理入境手續，警方及村民承諾代為看守帆船。翟墨周四（4日）返回時，發現帆船已遭賊人洗劫，設備全被劫掠拆毀，包括引擎、發電機、纜索帆具、救生艇、舷外機等核心設備，財物及物資也全部遺失，包括證件文書、通訊導航系統、攝影器材、直播設備、海事衞星設備等。犯人還打開船底閥導致海水長時間浸泡艙室，帆船遭受毀滅性損傷，完全喪失航行能力。

廣告 廣告

中國駐巴布亞新幾內亞大使館證實事件，帆船受到嚴重損壞，館方正協助處理，當地警方已介入。報道指，當地警方攔截了一艘懷疑涉事的船隻，查獲部分被盜設備財物，仍有作案船隻及人員在逃。翟墨周五回應指，感謝外界關心，接下來會持續對外更新進展。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】