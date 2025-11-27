宏福苑大火｜精神科醫生籲感不安即遠離資訊︱附情緒熱線
華莎、朴正民青龍獎CP感炸裂！揭秘她為新歌「轉型瘦身」的幕後故事：連最愛的拌飯都戒了
MAMAMOO成員華莎近日以「女王回歸」之姿，憑藉新單曲《Good Goodbye》橫掃各大音源榜，不僅音樂風格備受好評，她在舞台上展現出的全新形象更是引發熱議。尤其在剛落幕的《第46屆青龍電影獎》上，華莎身穿一襲貼身白色長禮服赤腳登台，與MV男主角朴正民驚喜合體，重現了MV中「高跟鞋」＋「跳舞」的經典橋段。兩人充滿張力的互動與化學反應，被網友封為「年度最強CP」，也讓這首歌的人氣再攀巔峰。除了精彩的表演，粉絲們也發現華莎的身形似乎比以往更加纖細、柔美，原來這一切都是為了完美詮釋新歌所做的精心改變。
為新歌轉型：從「力量」到「脆弱」的體態美學
華莎過去以充滿爆發力的歐美系身材著稱，但在玟星的YouTube節目中，她坦言這次為了新歌《Good Goodbye》做出了巨大的改變。她表示：「以前我在舞台上需要爆發力，肌肉能使我跳舞時更具有張力感；不過這次的新歌呈現的是一種很細膩、很脆弱的感覺。」為了在視覺上也能傳遞這份柔軟與掙扎，她決定調整訓練方向，刻意減去部分肌肉量，追求更為纖細緊緻的線條。
華莎的「柔美線條」養成術：有氧運動是關鍵
為了達到理想體態，華莎將運動重心從肌力訓練轉向了有氧運動。她深知有氧能幫助代謝、燃燒脂肪，讓身體線條更緊實修長。她透露現在的運動計畫中，跑步的比重佔了很大一部分：在家時會跑約3公里，若在戶外則會拉長到7至8公里。除了跑步，她也熱愛游泳和爬樓梯等能快速燃脂的運動，並堅持每次有氧至少持續20分鐘以上，以確保脂肪燃燒的效率。
飲控大挑戰：連最愛的「拌飯」都戒了！
除了運動，飲食控制更是華莎這次瘦身成功的關鍵。這對熱愛美食的她來說，無疑是場硬仗。她笑說自己現在吃得比以前少很多，甚至連最愛的「拌飯」都戒掉了，只因擔心其中偏高的鈉含量會促進食慾並造成水腫。
現在的華莎改採「輕食模式」，嚴格戒斷所有高油脂、重口味與含糖食物
她的主食來源改為沙拉、豆腐、雞胸肉、雞蛋與海鮮等優質蛋白質，並大量喝水促進代謝。為了滿足口腹之慾同時降低澱粉攝取，她還會自製「低脂豆腐壽司」，用豆腐取代白飯包入油豆腐皮中。這份對自我管理的極致要求，正是她能在舞台上展現完美狀態的秘密。
