華裔女澳洲駕豪車肇禍案延至下月審理 須決定認罪與否

【Now Sports】今季以借將身份加盟阿士東維拉的山曹，和他的說唱歌手女友，被女友的前經理人指控欠錢不還。女友Saweetie比山曹（Jadon Sancho）大7歲，據說兩人在數個月前展開了情侶關係，但這名說唱歌手最近在網上被一名叫Maybach Mayy的女經理人指控，稱對方早前去非洲表演時，未支付她一些合約中的接待酬勞，而且就連山曹也牽涉其中。這名女經理人附上多張截圖，證明她們之間有約在身，而Saweetie並未履行付款義務。另外，她還在一篇動態帖文中，稱是自己將Saweetie介紹給山曹，還以「客戶」來稱呼這名球星。她寫道：「我為她安排了一個活動，讓她可以去車路士的球場，但她沒有付我錢，反而愛上了那個客戶，然後還叫客戶不要付錢給我。我是她巡迴演出的經理人，促使她可以表演，而她得到想要的東西後，卻沒有付我酬勞......山曹，你欠我錢，卻還耍花招，所以你沒法安靜地踢球，都是你和那個邋遢女人的錯。」據悉，山曹上季被曼聯去車路士效力時，Saweetie曾去捧場，而Maybach Mayy當時也在場，賽前還與這名球星擁抱。

now.com 體育 ・ 1 天前