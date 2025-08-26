渣馬9月8日報名 路線依舊未移師啟德
27歲華裔女「抖音炫富片」吸粉400萬！網友追看豪宅珠寶日常
如果你最近滑到TikTok，很可能被一位叫Becca Bloom(本名RebeccaMa)的華裔女孩吸引住！她才27歲，今年一月才開始經營TikTok短影音，卻靠著高調展現名媛式生活，一路狂吸超過400萬粉絲，成為北美最受矚目的「炫富新星」！
在Becca的影片裡，總能看到她拎著各式名牌精品包、手上滿滿鑽戒與珠寶，甚至隨口分享「香奈兒、迪奧婚鞋購物日常」、「豪宅挑選經歷」，看似隨意卻句句充滿奢華氛圍。粉絲直呼：「看妳的影片好療癒，就像窺探上流社會的平行時空！」
其實Becca的背景一點也不簡單！她的父母馬一鳴與周鶴都是北京出身，早年曾在矽谷 IBM 工作，之後共同創辦了軟體公司，並於2010年成功在紐約上市！如今一家人定居在灣區Atherton—這裡被譽為全美生活成本最高的小鎮之一，住戶幾乎清一色是科技巨頭與金融大亨。
愛情方面，她與未婚夫、亞馬遜技術主管David Pownall穩定交往，兩人不時在鏡頭前放閃，甚至計畫8月於義大利科莫湖舉辦夢幻婚禮，她坦言：「我的初衷就是做自己，這就是我心中的成功之道。」
從豪宅賞屋、珠寶收藏到與粉絲分享戀愛甜蜜細節，Becca把「炫富」變成一種生活態度，雖然有人質疑她過於高調，但更多人覺得她真實不做作，才是她能一夜竄紅的關鍵。
看更多 CTWANT 文章
蔡詩萍20歲女兒也太美！高顏值+高學歷 這位星二代才女基因超強大
54歲女星「北一女舊照」被翻出！真的是校花等級的驚人美貌
其他人也在看
小貓誤闖老虎園 被咬死影片瘋傳 中國青海省動物園：飼養員曾干預誘離｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】 位於中國青海省的西寧青藏高原野生動物園，周一（25 日）時有遊客發現，一隻貓咪誤入虎園後被老虎咬死，相關影片在網上瘋傳，不少網民表示不忍，同時呼籲園方應加強管理。事件引發關注，園方今日回應指，涉事貓咪為流浪貓，非遊客攜帶，飼養員曾多次干預嘗試引導誘離老虎，目前貓屍已做無害處理。Yahoo新聞 ・ 10 小時前
懶理魏如萱奪愛風波 「正宮」比堅尼晒青春肉體
【on.cc東網專訊】金曲歌后魏如萱上月尾認愛小21歲的網紅男友Ian，卻被爆出疑插足網紅若盈戀情，掀起全網熱議。雖然事件持續發酵，但主角之一的若盈心情似乎未受影響，不時透過社交網分享生活點滴的她，日前更晒出身穿比堅尼，在海邊戲水的性感美照外，其中漂浮在海中央露東方日報 OrientalDaily ・ 15 小時前
44歲范冰冰現身街頭引爆圍觀！為新劇「狂增胖10kg」仍超美 網驚嘆：還是女神
44歲的大陸女星范冰冰近日驚喜現身馬來西亞街頭，立刻掀起圍觀熱潮！她身穿一襲珊瑚粉色背心搭配短褲，造型清爽俐落，襯托修長比例。雖然為了新角色刻意增重約10公斤，但她依舊膚質透亮、身材豐潤而不失優雅，凍齡狀態驚豔眾人，網友直呼：「根本吃了防腐劑！」姊妹淘 ・ 11 小時前
BLACKPINK Jisoo「超漂亮親姊姊」真面目曝光！長相神似韓孝周、姊妹側臉神複製
BLACKPINK成員Jisoo的親姊姊金智尹近日宣布參加實境節目《Super Seller》，正式進軍演藝圈！35歲的她過去曾是空服員和電信客服員，現在則是擁有54萬粉絲的網紅。在節目採訪中，她被問到是否因「Jisoo姊姊」身份感到壓力時，爽快回答：「不會啊，這是事實，我就是這樣出生的！」展現率真魅力。姊妹淘 ・ 13 小時前
全球首次發現 橙色護士鯊驚現加勒比海
遠看像條錦鯉，近看才發現是條鯊魚。哥斯達黎加 Tortuguero 國家公園附近的加勒比海，一位釣魚友去年釣獲一條橙色的護士鯊，大感驚奇。這種顏色的鯊魚至今就只有這一條，過往從沒記錄過。科學家相信，奇特的橙色是源於一種名為黃變症（xanthism）的罕見皮膚變異；當深色素缺失，黃色或橙色就會突出。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
98歲老人頭上「長角」親手剪掉 大量出血命危急送院(有片)
上海一名98歲婆婆，因額頭長出一枚形似「犄角」的贅生物，3年來深受困擾，她在住院期間因不堪其擾，竟自行拿起剪刀將它剪掉。隨後傷口迅速腫脹，差點引發大出血，情況一度十分危急。 綜合《都市時報》、《羊城晚報》等內地媒體報道，事發後中心的值班醫師立即啟動緊急機制，並聯絡正在坐診的十院崇明分院普外科專家聶洪鵬趕到會診。經am730 ・ 1 天前
UNIQLO官方教男生穿搭最佳比例！165、175、185cm，3款高度身型「修飾穿搭法」
好多香港男生都愛在 UNIQLO 尋寶，喜歡品牌單品價錢親民，同時百搭又多配色。當中，UNIQLO T 恤絕對榜上有名，然而，T 恤雖然百搭，但要穿得好看、穿出最佳比例，可不是一件簡單的事！UNIQLO 官方針對不同身高及身型，特別提供了3 款修飾穿搭建議，讓各位熱愛 UNIQLO 的男生們以 UNIQLO 單品穿出最佳比例！Yahoo Style HK ・ 19 小時前
張韶涵突返台鐵粉送機現撲克臉 7年未在家鄉開唱
【on.cc東網專訊】43歲台灣歌手張韶涵耕耘內地市場超過10年，目前正在中國各地舉辦「覓光世界巡迴演唱會」，光是8月就有5場。已有7年未在台灣開唱的她，日前靜靜雞返台休息，一早搭保母車抵達松山機場準備離開飛上海，她戴墨鏡、口罩拉很高，身穿肚兜背心披上薄紗長外套東方日報 OrientalDaily ・ 14 小時前
鱷龜慘被遺忘近1年無餵 餓成骷髏奇蹟存活(有片)
一隻鱷龜被粗心的主人遺忘在箱底長達一年，當主人想起來時，這隻可憐的鱷龜已經瘦成如皮包骨般的「骷髏龜」，所幸，這隻堅強的鱷龜活下來了，主人保證不會再忘了它，更被網民稱為「龜堅強」。 綜合《陝視新聞》廣東龜類男玩家「阿偉」養了許多寵物。約1年前接收了一隻鱷龜，由於當時鱷龜身上有傷，他就將鱷龜上藥後，放在箱底休養。惟阿am730 ・ 11 小時前
42歲陳妍希離婚後魅力狀態更佳？告別婚姻、回復單身的自愛哲學：兩個人不幸福，不如一個人過
憑《那些年，我們一起追的女孩》於亞洲爆紅的陳妍希， 2025 年 2 月宣佈與陳曉結束 8 年婚姻，但陳曉竟於半年後傳出再婚，引起全網熱烈討論！Yahoo Style HK ・ 17 小時前
電動車「召喚模式」疑失控 車主慘遭輾斃(有片)
不少電動車駕駛都附有新鮮功能，例如「召喚模式」，讓車輛在特定範圍內自動駕駛到車主附近或指定地點。印度近日就發生電動車「召喚模式」引發的致命事故，一名車主竟然被自己召喚自動駛來的電動車撞倒地上，不幸被輾過，頭部亦受重創身亡，事發畫面在網上瘋傳，引起議論。 綜合報道，印度「塔塔汽車」剛於6月發表旗艦電動SUV Haram730 ・ 12 小時前
日本冤案商人生前未能昭雪 警方控方赴墓園鞠躬道歉 家屬：永遠不會原諒︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】日本警方及控方高層昨日（ 25 日）在橫濱前往一名已故商人的墓前鞠躬及獻花，為過去的錯誤拘捕和起訴致歉。商人相嶋静夫（Shizuo Aishima）於 2020 年與其他高層因涉嫌非法出口可軍事用途的工業設備而被捕，最終卻被證明指控並無依據。相嶋在還押期間確診胃癌，最終於 2021 年 2 月病逝，未能親身洗脫冤屈。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
晚吹 – GG家長指引 ｜雨僑為了生B多管齊下 極苦中藥飲到落淚
今晚播出一集，請來同樣育有一子一女的嘉賓雨僑(Ava)，以及素人媽咪Connie和Kathy，一同暢談湊成一個「好」字的育兒之路。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
亦園路謀殺案｜消息指警拘8人 疑涉私煙利益糾紛
屯門亦園路謀殺案，一名51歲本地男子昨日（25日）被發現倒斃橋底，後腦有刀傷，消息指警方已拘捕8人，懷疑與案件有關。他們涉嫌「謀殺」、「非法禁錮」及「協助罪犯」罪名，警方懷疑案件涉及私煙利益糾紛，不排除會有更多人被捕。am730 ・ 16 小時前
Jellycat 2025聖誕新品萌到犯規！滑雪花生、扁嘴龜、戴耳罩棉花糖...錢包又要守不住啦
聖誕季還沒到，Jellycat 2025 聖誕限定新品已來勢洶洶！從閃閃發光的雪花到滑雪耍帥的花生，每款都萌到讓人想立刻打包，錢包根本擋不住這波可愛攻擊！Yahoo Style HK ・ 17 小時前
Ray Online｜田北辰慶祝75歲生日 蛋糕設計別具意義！
日前行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀75歲大壽，由一眾支持者喺銅鑼灣街頭大派應援物，墟冚嘅場面引起唔少關注。相隔數日，實政圓桌立法會議員田北辰(田二少)都75歲生日！佢今日(26日)就喺Facebook分享自己生日活動，提到原來立法會辦公室同事每年都會為佢設計生日蛋糕，而今年主題就係「田北辰一直努力推動的多項惠民政策」am730 ・ 4 小時前
【杜蘭說AI】AI落地，重在務實
一個尖銳的事實：在光鮮的概念與冰冷的財報之間，橫亙著一道巨大的鴻溝。制造業的車間里，痛點從未改變：機器為何無故停機？成本如何一分一厘地摳下來？訂單在哪里？ 當調查顯示，對AI應用滿意的企業不足9%，我們不禁要問：技術的熱浪，為何暖不了現實的寒冬？投入的巨輪，為何駛向了虧損的淺灘？ 我多次去工廠里調研，廠長和技術總監對我苦笑：“我們投入不小啊，但說實話，有些系統成了擺設。”“也上過智能質檢系統，花了大價錢。結果呢？老師傅看一眼就知道的瑕疵，它得轉半天還誤報。最後啊，還是得靠這雙老手和眼睛。”不是技術不好，是它沒長在我們這塊地上。技術用錯了地方，比不用更糟。它本應是潤滑劑，讓生產更流暢，卻常常被當做包治百病的萬能藥，試圖治愈所有頑疾，結果反而成了新的負擔。 智能化投入如果未能紮進行業的土壤，未能解決最實際的痛點——比如老廠房翻新如何更快？供應鏈如何更精？工人操作如何更省力？這便如同在流沙上築塔：投入越大，陷得越深啊。 但是，希望之光也正從務實的角落亮起來。看這家沿海的玩具出口企業：他們沒有盲目追求最前沿的黑科技，而是敏銳地抓住了一個具體痛點——如何低成本、高效地打動全球不同市場的客戶？他們引入了AI數字人技術，批量生成多語種本地化的短視頻。結果呢？多條視頻播放量破百萬，海外詢盤激增，店鋪的營業額實實在在增長了10%-20%。技術在這里，精準擊中了營銷獲客的靶心。 而在泉州，一家僅有6人的小微鞋廠，上演了更令人驚嘆的逆襲。他們面臨的困境更典型：人力有限，如何洞察全球市場？快速設計？高效獲客？他們選擇了擁抱AI agent的平台，讓智能技術深度融入從市場洞察到客戶服務的全鏈條。AI幫他們從數據海洋中打撈出北美市場的意外爆款——“醜拖鞋”；將新品設計周期從近一個月壓縮到驚人的兩天；更在深夜，通過AI客服的秒級響應和有效溝通，鎖定了一位海外客戶，最終促成了一頓午飯時間敲定的2000萬訂單。2024年，依靠AI深度賦能，這家小廠推出了約130款新品，“醜拖鞋”年銷售額突破3000萬，人均產出高達500萬，核心產品毛利率達到了驚人的92%。 技術在這里不再是空中樓閣，而是深深紮根於“活下去、活得好”的迫切需求中，成為撬動全球市場的智慧杠桿。技術的邊界在哪里？它不在實驗室的PPT里，不在發布會的聚光燈下。它就在這“醜拖鞋”爆款的洞察力，在那10%-20%的營業額增長率，在那92%的毛利率里，更在那位老師傅布滿老繭的手、和旁邊趁手的數字工具之間。邊界就是知道什麼該擁抱，什麼該放手；知道技術該在何處精準發力，而非盲目鋪張。技術的價值，不在於它有多炫，而在於它是否像那把遊標卡尺和高效的AI工具一樣——精準、趁手，解決眼前真實的問題，創造看得見的價值。 為何許多AI方案水土不服呢？因為它們是空中樓閣，脫離了地氣。每個行業、每家企業，甚至每條生產線，都有其獨特的基因和呼吸的節奏。生搬硬套、削足適履，注定失敗。真正的技術智慧，是彎下腰，傾聽機器的喘息、工人的抱怨、賬本的聲音，讓解決方案從這片土壤里自然生長出來。它必須能聽懂車間里的土話，理解賣場里的行話，尊重老板對“活下去”的渴望。 衡量轉型成功的，從來不是用了多少AI、堆砌了多少科技名詞。唯一的標準是：它是否解決了問題，創造了真實的價值。科技的光芒，最終是為了照亮每一個平凡人的工作和生活——讓老板多一份安心，讓工人少一份勞累，讓企業多一份穩健。 所以，放下對技術濃度的盲目追逐吧。讓技術回歸它的本分：做雪中送炭的幫手，而非徒增負擔的累贅；做穩紮穩打的底氣，而非盲目跟風的焦慮。企業家需要的，不是一個不容置疑的“完美方案”，而是一個允許試錯、鼓勵說“這個不行，我們調整”的務實環境。 當技術脫離了真實需求的土壤，再先進的智能也撫平不了焦慮，再耀眼的光芒也會熄滅。技術的邊界，永遠在解決問題、創造價值的第一線。而“活下去”的智慧、守底線的清醒，以及像那家玩具廠和泉州鞋廠一樣——找準發力點的務實精神，或許是穿越這場轉型迷霧時，最可靠的燈塔。現代電視 ・ 16 小時前
台北甜蜜覓食被直擊 吳慷仁邵雨薇愛情長跑
[NOWnews今日新聞]交往長達8年的吳慷仁與邵雨薇，去年底曾被爆出同居、祕婚傳聞，雖然女方親自否認，但2人始終甜蜜如昔，吳慷仁也多次公開強調邵雨薇對自己的重要性，讓粉絲對這段戀情充滿祝福，即便不常...今日新聞 娛樂 ・ 10 小時前
「萬能key」童星楊凱博變靚仔小鮮肉 網民讚似韓國天花板級男神
昔日童星楊凱博，2013年憑保險公司廣告中一句「乜嘢叫保險」成為「萬能key」，引起改圖熱潮，深得網民喜愛。之後佢亦有參與唔少TVB劇集拍攝，例如《城寨英雄》、《乘勝狙擊》、《金宵大廈》及《降魔的》等等，曾多次飾演男主角嘅童年，去到2022年佢仲成為邵氏旗下藝員。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
謝霆鋒帶18歲兒子杜拜玩車！Lucas背影、走路姿勢全複製爸爸，穿賽車服帥翻
8月24日，有網友在杜拜巧遇謝霆鋒與18歲長子Lucas（謝振軒）。父子倆一同現身街頭，身穿黑衣配墨鏡，連手插口袋走路的姿勢都如出一轍，被網友笑稱根本像「兄弟檔」。姊妹淘 ・ 12 小時前