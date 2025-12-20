華覆審美韓歐盟進口三元乙丙橡膠 續徵反傾銷稅

【on.cc東網專訊】中國商務部周五（19日）宣布，周六（20日）起對原產於美國、南韓和歐盟的進口三元乙丙橡膠所適用的反傾銷措施開展期終覆審調查，應於明年12月20日前結束，期間對相關進口產品繼續徵收反傾銷稅。

中國商務部2020年12月20日起對上述進口三元乙丙橡膠徵收反傾銷稅，美企稅率介乎214.9%至222%，韓企介乎12.5%至24.5%，歐盟公司介乎14.7%至31.7%，實施期限為5年。今年10月有華企代表國內相關產業提交反傾銷措施期終覆審申請書，主張如終止針對上述三地的措施，對中國產業造成的損害可能繼續或再度發生，但未對英國進口三元乙丙橡膠所適用的反傾銷措施提出期終覆審申請。

根據商務部建議，國務院關稅稅則委員會決定，在反傾銷措施期終覆審調查期間，對美國、南韓和歐盟進口三元乙丙橡膠，繼續按照此前公布的徵稅產品範圍和稅率徵收反傾銷稅，但周六起對英國進口三元乙丙橡膠所適用的反傾銷措施到期終止。

