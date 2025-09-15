華調查美半導體產品及措施 中國通訊企業協會支持

【on.cc東網專訊】中國商務部上周六（13日）宣布，決定對原產於美國的進口相關模擬晶片發起反傾銷調查，並就美國對華集成電路領域相關措施發起反歧視調查。繼中國半導體行業協會後，中國通訊企業協會亦發布聲明表示堅決支持，並堅決擁護中國政府依法採取必要措施，維護中國訊息通訊行業及企業的合法權益。

聲明批評，美國政府屢屢泛化國家安全概念，濫用出口管制與「長臂管轄」手段，在半導體及相關領域對中國實施一系列不公正的限制和禁止措施。此類單邊主義和歧視性做法，嚴重損害中國訊息通訊企業的正當發展權益，破壞全球產業鏈、供應鏈的穩定與安全，中國通訊企業協會對此強烈反對。

中國通訊企業協會表示，將積極組織並推動會員企業配合調查機關開展工作，提供必要協助與行業訊息，共同維護公平、公正、非歧視的國際經貿環境。該會亦將繼續支持會員企業加大研發投入、深化全球合作、提升核心競爭力，共同推動構建安全穩定、暢通高效的全球半導體與訊息通訊產業鏈生態。

