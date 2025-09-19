華豐大廈男子疑因爭女 升降機內被斬傷 負傷乘的士往求醫

中秋佳節即將來臨，佛山嶺南天地舉行一年一度的中秋燈會，在古色古香的嶺南建築群中掛上不同造型的手工燈籠，如聯乘佛山民間藝術社的金魚燈籠、螃蟹燈籠、魚龍燈籠等，同時還有市集及駐唱演出，仿佛回到古代的中秋之夜。

Yahoo 旅遊 ・ 1 天前