華軍事專家解讀如何對日迎頭痛擊 顯示強力回應

【on.cc東網專訊】日本首相高市早苗發表的涉台言論引來中國強烈不滿，中國外交部、國防部和國台辦紛紛發聲，嚴正警告日本，若膽敢武力介入台海局勢，中方必將迎頭痛擊。中國軍事專家杜文龍周日（16日）解讀，中方如何對日迎頭痛擊。

杜文龍表示，通過對華挑釁和擺出強硬姿態，高市早苗的本土支持率達到82%，說明這種言論在日本國內頗有市場，軍國主義思潮或因此沉渣泛起。面對日方挑釁，中國展現出堅決反制的強大意志和實力，多部門強調將對日方迎頭痛擊。

杜文龍解釋，「迎頭痛擊」意思是用飽滿的拳頭打在對手臉上，此詞在外交場合很少用，此番嚴正表態也是中方對日方的一種強力回應。杜文龍又強調，中國早已今非昔比，綜合實力已對日形成輾壓優勢。

