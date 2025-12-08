華軍媒警告若日重走軍國主義邪路 將迎頭痛擊

【on.cc東網專訊】中國軍媒《解放軍報》周一（8日）發表題為《日本開歷史倒車必遭反噬》的文章，再炮轟日本企圖重走軍國主義邪路，警告如執意要開歷史倒車，最終只能自取滅亡。文中提到，繼日本首相高市早苗拋出涉台挑釁言論、暗示武力介入台海局勢後，其政府又接連作出一系列倒行逆施之舉，包括提升防衞開支，企圖在與台灣鄰近的琉球群島部署進攻性武器，推動殺傷性武器出口等，嚴重衝擊中日關係，並對亞洲乃至世界和平穩定構成嚴重威脅。

文章提到，1972年中日邦交正常化之際，日本即已宣布承認一個中國原則，而高市本人10月底還曾表示「在台灣問題上，日本將堅持1972年日中聯合聲明中的立場」。惟她卻出爾反爾，拋出「台灣有事」可能構成「存亡危機事態」，表明日本在台灣問題上的立場出現嚴重倒退。文章批評，以高市為代表的日本右翼勢力企圖「以台制華」，警告任何人妄想挑戰中國人民底線，必將遭中方迎頭痛擊。

文章又指，日本戰後向世界作出了「永不再戰」的鄭重承諾，是其重返國際社會的基石，但日本右翼勢力卻一直試圖摧毀這一基石，極力否認和美化侵略歷史，還處心積慮地架空「和平憲法」，突破「專守防衞」原則，妄圖重演軍國主義的老劇本，加速邁向「能戰之國」。文章強調，包括中國在內的亞洲乃至世界人民，絕不允許日本軍國主義幽靈再次為禍人間。

