華軍媒警惕日加速太空軍事化 增誤判風險

【on.cc東網專訊】日本防相小泉進次郎近日視察東京都府中市航空自衞隊基地時，強調太空是事關軍事和民生的極重要領域。中國軍媒《解放軍報》周四（18日）發文警惕日本加速太空軍事化擴張，表面是應對太空威脅，實則是借太空領域突破二戰後形成的和平體系，謀求軍事正常化，不僅違背《外空條約》與日本和平憲法的核心原則，更將給地區安全穩定帶來多重風險。

文章指，日本太空作戰力量發展經歷技術積累、編制升級、實戰部署的階梯式推進，每一步調整都暗藏其突破「專守防衞」約束、構建太空作戰體系的野心，其加速太空軍事化擴張的連續動作，不僅與和平憲法相背離，更給地區乃至全球太空安全帶來挑戰。其中2022年是日本太空軍事力量擴編關鍵年，而日本太空軍事化始終伴隨裝備與技術的同步升級。

文章認為，日本太空軍事化快速推進源於內外雙重力量，美國的戰略支持提供關鍵的安全背書與技術資源，兩國近年在情報共享、聯合演訓等多維度推進實質協作；日本在內部層面則通過民用技術轉化、概念混淆等策略偽裝，規避國際社會質疑。文章批評，日本太空軍事化將打破地區戰略平衡，引發太空軍備競賽，並違背和平利用太空的國際共識；更危險的是，日本倚靠美日同盟將太空能力嵌入美軍作戰體系，使地區衝突加速向太空延伸，增加誤判與連鎖反應風險。

