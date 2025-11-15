華辦研修班活動 加強拉美竹產業交流

【on.cc東網專訊】江西省林業科學院周四（13日）舉行拉美國家「以竹代塑」產業鏈發展官員研修班活動，旨在分享中國竹產業發展、科技創新方面的政策、技術和成果，加強中國與拉美國家在竹產業領域的交流合作。

是次活動由國家林業和草原局國際林業科技培訓中心承辦，屬商務部2025年援外培訓項目之一，邀請來自蘇里南、古巴、哥倫比亞等6個國家的27名學員參加。培訓期間，學員先後參觀江西省林業科學院竹類國家林木種質資源庫、江西林業博物館等，了解江西省竹類資源分布、品種特性、科技進步和產業發展情況。

江西省林業科學院副院長黃慧向學員介紹江西省竹產業發展現狀、「以竹代塑」實踐經驗、江西省林業科學院竹業科技創新成果及應用情況等。各國代表分別介紹當地竹產業發展狀況。與會人員圍繞竹類種質資源保護與研究、竹資源開發與利用等方面開展合作深入交換意見，達成初步共識。

