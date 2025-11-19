華通報暫停進口日水產 兩國交流頻取消

【on.cc東網專訊】日本首相高市早苗涉台言論引起中方強烈不滿，已採取多項措施反制。日本共同社周三（19日）報道，中國向日方通報暫停進口日本水產品。日本前年8月開始排放福島核污水入海後，中方全面禁止日本水產品進口，至今年6月宣布有條件恢復部分進口，本月初才首次確認日水產相隔逾兩年再恢復對華出口。

此外，中日在政治、經濟和民間交流都急速降溫，中國江蘇省徐州市和日本愛知縣等兩國多個互結姐妹城市的紀念活動和訪問行程取消。日本山口縣下關市市長前田晉太郎等人，原定周三在蘇州出席「下關港蘇州研討會」，但早前接獲中方通知無法接待，要取消行程。日本神奈川縣相模原市周六（22日）原定舉行活動，紀念與江蘇無錫結為友好城市40周年，但參演的16名中國學生及教師突然緊急取消行程。

日本香川縣高松市周二（18日）亦宣布，原定周四（20日）至下周日（23日）向中國江西省南昌市派遣官方訪問團的計劃也將推遲。南昌市方面聯繫稱，依照目前兩國情況，交流項目無法取得充分成效。為紀念兩市成為姐妹城市35周年，訪問團由4人組成，團員之一的高松市長大西秀人對此感到無可奈何，希望今後也能保持友好關係，再次獲得訪問機會。香川縣又表示，原定縣內高中生等9人訪問中國陝西省的5天交流項目已延期。

另受事件影響，原定周四至周六在中國上海市舉行的吉本興業現場演出活動「吉本喜劇專場」取消，主辦方周二未說明具體原因，但日媒估計可能受到中日關係惡化的影響。

