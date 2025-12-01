華郵：美軍對疑似毒梟船連2次空襲 川普稱將調查

（法新社華盛頓30日電） 華盛頓郵報報導，美軍在加勒比海對一艘疑似運毒船隻連續發動2次攻擊，造成首次攻擊下還活著的人最後都喪命。美國總統川普今天表示，將對此事件展開調查。

川普並表示，他「不會希望」對那艘船發動第2次致命攻擊。

根據「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，事件在9月2日發生，當時美軍在首次攻擊後，見到有兩個人還活著並抓著正在燃燒的船，隨即發動第2次攻擊，以致倖存的兩人最後都喪命。

華盛頓郵報和美國有線電視新聞網（CNN）引述熟悉此一行動的消息人士指出，行動之前，美軍是經過國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）下令：擊斃船上所有人。

川普今天為赫格塞斯作辯護，他在總統專機空軍一號上對媒體表示：「我會去了解此事，但彼特（赫格塞斯的名字）說，他並未下令殺死那兩人。」

法新社報導，川普當被問及是否希望有第2次攻擊殺害倖存者，川普回答說：「我們會調查，但不，我並不想要那樣，不用第2次攻擊，第1次襲擊就非常致命。」

赫格塞斯已否認相關報導，斥其為「假新聞」。

自9月以來，美軍針對加勒比海（Caribbean Sea）和東太平洋涉嫌毒品走私的船隻展開攻擊，造成至少83人死亡。許多專家質疑美國這些軍事行動的合法性。（編譯：紀錦玲）