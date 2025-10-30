屯門悦品酒店自助餐 加$1多一位 人均$175起
華難改善對美關係 冀尋途徑減少依賴
【on.cc東網專訊】自美國前總統奧巴馬推動重返亞太政策以來，華府持續針對中國採取全面遏制措施，無論是現任總統特朗普抑或另一前總統拜登當政，中美緊張局勢均未緩和。縱然透過中美領導人會晤，雙方可能考慮延長關稅凍結期限，仍無法改變兩國衝突本質，未來誰能較少依賴對方，誰就能掌握貿易戰主導權。
特朗普上台以來多次加徵中國關稅，北京則以對等方式應對，結果美國國內物價高漲，只好回到談判桌。透過多次嘗試，特朗普發現中國在貿易戰中體現極大定力，不因高關稅稅率就同意美方條件。直至10月17日，特朗普終於公開承認，對中國進口商品徵收嚴苛關稅並非長久之計。
自新冠疫情爆發以來，中國多年來不斷增強抵禦美國貿易與戰略壓力能力，加上透過觀察特朗普第一任期，疑似掌握談判策略。國家統計局新聞發言人付凌輝曾指出，儘管外部環境複雜嚴峻，國內經濟發展面臨不少挑戰，不過中國經濟基礎穩、優勢多、韌性强、潜能大，支撑高質量發展有利條件較多，尤其是新動能加快培育，市場活力不斷增强。
與此同時，中國正不斷推動晶片等科技產業自主發展，減少對美依賴。中國科技企業華為研發昇騰920晶片計劃未來量產，目標是取代美國晶片製造商英偉達專為中國設計打造降級版本H20晶片。英偉達行政總裁兼創辦人黃仁勳曾形容，中國在晶片開發層面只比美國「落後數納秒」，美國出口管制措施很可能激發中方創造力，把中國市場拱手讓予華為等競爭對手。
