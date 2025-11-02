華願加強經貿合作 韓促穩定關鍵礦產供應鏈

【on.cc東網專訊】南韓產業通商部長金正官與中國商務部長王文濤上周六（1日）在慶州舉行雙邊會談，同意加強兩國經濟和貿易合作，韓方提出透過現有渠道合作穩定關鍵礦產供應鏈。

產業通商部周日（2日）發聲明指，雙方商定在以世界貿易組織為中心的多邊貿易體系及《區域全面經濟夥伴關系協定》（RCEP）框架下繼續合作，通過韓中已建立的多層次合作渠道溝通，努力妥善解決相關問題，並利用這些渠道合作爭取穩定包括稀土在內的關鍵礦產供應鏈。雙方還將在南韓新萬金、中國煙台等韓中產業合作園區擴大投資。

金正官表示，希望兩國通過合作、對話解決懸而未決的問題，推動韓中關係面向未來發展。金正官對中方積極支持南韓舉辦亞太經合組織（APEC）峰會表示感謝，韓方將與中方共享相關經驗，全力支持明年中國主辦的APEC峰會取得圓滿成功。王文濤邀請金正官近期訪問中國，就兩國經貿合作深入交換意見，金正官表示將積極考慮。

