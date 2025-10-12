菲公務船闖南海鐵線礁危險逼近 擦撞華海警艇

【on.cc東網專訊】中國海警局新聞發言人劉德軍周日（12日）表示，菲律賓公務船當天早上非法闖入中國南沙群島鐵線礁附近海域，危險接近中國海警艇，導致發生擦撞，責任全在菲方。菲律賓海岸防衞隊則指控，中國海警艇發射水炮擊中菲律賓船隻，並故意撞擊，造成菲方船隻輕微結構損壞，無人受傷。

劉德軍指，菲律賓3002、3003號公務船未經中國政府允許，非法闖入中國南沙群島鐵線礁附近海域。周日早上9時19分，菲3003船無視中方多次嚴正警告，危險接近中方正常維權執法的海警21559艇，導致發生擦碰，責任完全在菲方。中國海警依法對菲律賓船隻採取管控措施並予以堅決驅離，現場操作專業規範、合理合法。中國對包括鐵線礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，菲方行徑嚴重侵犯中方領土主權，違反《南海各方行為宣言》，破壞南海和平穩定。中方正告菲方立即停止侵權滋擾，中國海警將依法在中國管轄海域開展維權執法活動。

菲律賓海岸防衞隊宣稱，3艘漁業和農業部漁政局（BFAR）漁船周日上午安全停泊在中業島領海，保護菲律賓漁民。期間，中國海警和中國海上民兵艦艇危險挑釁，中國海警船隻於上午8時15分左右危險靠近並發射水炮，對BFAR漁船構成了明顯威脅。上午9時15分左右，事態進一步升級，中國海警21559號艇直接向帕格布阿亞拿督號（BRP Datu Pagbuaya）發射水炮，3分鐘後中國海警21559號艇故意撞擊帕格布阿亞拿督號船尾，造成後者輕微結構損壞，無船員受傷。

海岸防衞隊強調，菲律賓漁民依賴這片水域，無論是水炮還是撞擊都無法阻止部隊履行對總統小馬可斯的承諾，即不向任何外國勢力割讓哪怕一寸土地。

