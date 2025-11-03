菲加簽軍隊互訪地位協定 批華奉行擴張主義

【on.cc東網專訊】菲律賓防長特奧多羅與加拿大防長麥堅迪周日（2日）在菲律賓馬卡蒂舉行會談，會後簽署《軍隊互訪地位協定》，擴大聯合軍演並深化安全合作。此舉被視為對中國在區內，尤其是在南海爭議地區日益強硬姿態的回應。

這是加拿大與印太區域國家簽署的首份同類協定，也是菲律賓繼美國、澳洲、日本和新西蘭後，與外國簽署的第5份同類協定。麥堅迪指出，菲加《軍隊互訪地位協定》讓兩國更緊密相連，加拿大希望參與更多區域聯演，強調穩定源自合作而非對抗。

特奧多羅則指，該協定將加強兩國在人道危機和自然災害期間的聯合訓練、資訊共享和協調，維護亞太地區以規則為基礎的國際秩序。他又指摘中國奉行擴張主義，是霸權主義者，企圖在世界上擴張領土。

