菲女記者資助恐怖主義罪成囚最少 12 年 聯合國報告員：對新聞工作的報復

年僅 26 歲的菲律賓女記者 Frenchie Mae Cumpio 被裁定資助恐怖主義罪成，判監 12 至 18 年。 （rappler.com）

菲律賓法院今日（22 日）裁定一名 26 歲女記者資助恐怖主義罪名成立，最少監禁十二年。新聞業團體認為控罪屬揑造，記者因其報道批評警方與軍隊而被標籤為顛覆分子，判決是歪曲司法。案中女記者已未審先監禁六年，其 28 歲室友亦同受罰，代表律師已揚言上訴，並關注到目前尚有多宗同類案件。

經常報道軍隊及警方濫權

Frenchie Mae Cumpio 在 2020 年 2 月被捕，當時菲律賓軍隊深夜闖入她的宿舍，聲稱在其床上撿獲一枚手榴彈、一枝手槍，及一幅菲律賓共產黨旗幟。她和其室友 Marielle Domequil 被當局指控是共產恐怖主義組織成員，更指稱 Cumpio 曾參與 2020 年 1 月一次突擊行動，造成兩名士兵死亡。

Cumpio 是地區新聞網站及電台的主管，在被捕前經常報道菲律賓 Eastern Visayas 地區軍隊及警方的濫權醜聞。Domequil 則是教會成員，多次向農民宣傳權益知識。

案中兩名被告今日（22 日）被押上法庭時鎖上手鐐。 （National Union of People's Lawyer）

二人被捕後一直在未經審訊下遭關押，資助恐怖主義控罪是在她們被捕後一年追加的。Tacloban City 區域法院今日宣佈裁決，裁定資助恐怖主義罪名成立，非法藏有軍火及爆炸品等罪名則不成立。法庭判處 Cumpio 和 Domequil 監禁 12 至 18 年。二人聞判後落淚，互相擁抱。

「維護新聞自由純屬空談」

無國界記者去年 7 月發表報告，揭露針對 Cumpio 的控罪原來是基於一名聲稱是前游擊隊員的口供，而該份口供連 Cumbio 的名字也串錯。

Cumpio 代表律師 Josa Deinla 對裁判結果表示深切關注，因為目前尚有多宗同類案件尚未審判。她說：「悲哀的現實是，本案裁決對社區新聞業帶來沉重的影響。因為就是這些社區記者，這些非主流的邊緣記者，真正為鄉郊的貧民生活帶來曙光。」

荷李活巨星佐治古尼妻子 Amal Clooney 成立的古尼公義基金一直關注案件，曾於去年十月公開質疑案件為何拖延數年。聯合國特別報告員 Irene Khan 亦曾批評控罪是對 Cumpio 新聞工作的報復。保護記者委員會亞太區總監 Beh Lih Yi 譴責法庭判決，形容是菲律賓總統小馬可斯維護新聞自由的言論純屬空談。

這是菲律賓首宗資助恐怖主義案件，同案共有五人被拘控，合稱 Tacloban 5 。聲援組織發表聲明批評政府利用法庭作為政治檢控工具。Cumbio 和 Domequil 的代表律師揚言上訴，並申請二人保釋。