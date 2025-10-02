菲律賓中部強震死亡增至72人 救援轉向安置災民

（法新社菲律賓博戈市2日電） 菲律賓中部日前發生強烈地震，官方今天表示，死亡人數已上升至72人。目前搜尋失蹤者工作已逐步進入尾聲，救援重心轉向照顧數百名傷者及數千名流離失所的災民。

鄰近震央的宿霧省（Cebu）博戈市（Bogo）市，昨天深夜在一座倒塌旅館的瓦礫堆中再尋獲3具遺體。這起規模6.9強震於9月30日發生，為當地帶來嚴重災情。

菲律賓災難風險縮減暨管理委員會發言人卡斯蒂洛（Junie Castillo）表示：「目前已無失蹤通報，推測所有人都已尋獲。」他補充，宿霧省部分救援單位已接獲「撤離」指示。

根據官方統計，地震造成294人受傷，約2萬民眾被迫逃離家園。宿霧北部將近600戶民宅受損，許多災民因數百次的餘震而仍睡在街頭。

卡斯蒂洛說：「其中一大挑戰是餘震不斷，即使住家結構未受明顯損壞，居民仍不敢返家。」