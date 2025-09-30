菲律賓中部強震無海嘯威脅 建物倒塌多地停電至少5死

（法新社宿霧1日電） 菲律賓中部外海昨晚發生規模6.9強烈地震，造成多處建築和道路受損，部分地區電力中斷，救難人員正搜查可能的傷亡。當地警方今天凌晨表示，至少已造成5人喪生。

菲律賓中部宿霧（Cebu）省北部城市聖拉米吉歐（San Remigio）警官卡巴圭（Felipe Cabague）向法新社表示：「目前證實有5人罹難。」但他補充，暫時沒有關於罹難者身分的進一步細節。

馬尼拉電視台ABS-CBN現場報導，聖拉米吉歐一座運動中心內發現4具遺體，另有一名兒童在市內另一處遭倒塌的瓦礫壓死。

宿霧省救災官員拉莫斯（Wilson Ramos）表示，震央位於宿霧島北部博哥市（Bogo）外海，晚間9時59分發生地震數小時後，市政人員仍在檢查倒塌的公共建築與一座體育館，兩者皆位於宿霧島北部。

他告訴法新社：「可能有人被壓在倒塌建築下。」目前救難行動正在聖拉米吉歐及鄰近震央、人口約9萬的博哥市進行，但失聯人數尚不清楚。

他補充說，夜晚與餘震影響了救援進度。美國地質調查所（ USGS）指出，主震後當地又接連發生至少4起規模5.0以上的地震。

當地地震監測單位警告，可能出現「小規模海面異常」，呼籲雷伊泰（Leyte）、宿霧及比利南（Biliran）等中部島嶼居民「遠離海灘，不要靠近海岸」。

宿霧聖費南多鎮（San Fernando）消防員利奎德（Joey Leeguid）向法新社表示：「我們在值班時感受到強烈搖晃，置物櫃晃動到左右移動，大家一度頭暈，但都安然無恙。」

震央附近度假小鎮班塔延（Bantayan）25歲居民帕西蘭（Martham Pacilan）說，地震發生時他人在教堂附近的廣場，教堂結構受損。

他說：「我聽到教堂那邊傳來巨響，接著看到碎石掉落。幸好沒有人受傷。我當時非常驚嚇也很慌張，但身體卻動彈不得，只能在那裡等晃動結束。」

同為班塔延居民的65歲照護員麥薩（Agnes Merza）表示，她家裡的廚房磁磚有裂縫，「那感覺像是大家都快要跌倒了，我是第一次遇到這種地震。鄰居都衝出家門，我的兩名青少年助理因為童子軍訓練所教，躲到桌子底下。」

宿霧省政府通報，班塔延有一棟商業大樓和一所學校倒塌，部分鄉鎮道路也出現損壞。

菲律賓全國電網公司（National Grid Corp）指出，地震導致多條電線垂落，造成宿霧及周邊中部島嶼大規模停電。當局目前仍在評估災損範圍。

宿霧省長巴瑞克瓦洛（Pamela Baricuatro）稍早透過臉書官方帳號發佈即時影片，呼籲民眾「保持冷靜，前往空曠地區，遠離可能倒塌的建物及圍牆，並持續留意餘震。」她表示省府正密切評估災情，同時和各地方政府保持聯繫。

美國地質調查所原本通報地震規模為7.0，後修正為6.9。太平洋海嘯警報中心（Pacific Tsunami Warning Center）則表示，這起地震不會引發海嘯威脅。

菲律賓位於「太平洋火環」活躍地震帶，地震幾乎天天發生。多數小幅地震不易察覺，但破壞性強震時有發生，目前仍無法預測何時、何處會發生大型地震。（編譯：陳政一）