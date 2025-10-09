菲律賓北部地震 居民奪門而出學校停課

（法新社馬尼拉9日電） 菲律賓火山暨地震研究所（Phivolcs）表示，菲律賓北部擁有約36.6萬人口的碧瑤市（Baguio）附近今天發生地震，規模從4.8下修至4.4。這起地震迫使居民撤離建築物及學校停課。

這場淺層地震發生於上午10時30分，菲律賓火山暨地震研究所表示，震央位於碧瑤市附近的普戈鎮（Pugo）。

居民透過電話告訴法新社，碧瑤市辦公大樓內的員工在地震發生時奪門而出。

大樓管理員卡布阿格（Ralph Cabuag）告訴法新社：「我們會檢查災損情況。」當時超過300名員工和病患從3層樓高的碧瑤市衛生局大樓撤離。

碧瑤市長麥哲龍（Benjamin Magalong）宣布全市國中小學停課，市公所也在臉書（Facebook）公告相關消息。

菲律賓中部宿霧省（Cebu Province）10天前才發生規模6.9強震，造成70多人喪生。