菲律賓垃圾山崩塌1死 數十人失蹤持續搜救
（法新社馬尼拉9日電） 菲律賓中部一處垃圾掩埋場昨天發生崩塌，導致至少1人喪生，救難人員今天持續搜尋數十名被埋在廢棄物下的人員。
這起事故發生在宿霧市（Cebu City）一處名為比納利烏（Binaliw）的民營掩埋場，當時約有近50名清潔人員遭傾倒的高聳垃圾堆掩埋。
宿霧市長阿奇瓦爾（Nestor Archival）在記者會表示：「現場有生命跡象。」他還說，現有數百人參與救援，另有「500人」將加入，預期搜尋行動將持續至11日。
他說，因為掩埋場會釋放甲烷氣體，若有火花恐引發燃燒，因此救援人員能使用的設備有限。
根據阿奇瓦爾說法，目前仍有34人失聯，他也將早先在臉書公布的38人失聯人數下修。目前至少有12名員工從垃圾堆中獲救，並已送醫治療。
宿霧市助理公共資訊官員莫拉塔（Jason Morata）告訴法新社，倒塌的垃圾山「高度達4層樓」。警方公布的空拍照片顯示，多棟建築物疑似被垃圾壓毀。
