菲律賓發生規模6.4地震 未發布海嘯警報

天文台今早最低氣溫 10.9 度 料明日後日早上持續寒冷
天文台今早錄 10.9 度為入冬以來最低 上水 6.8 度 未來一兩日早上持續寒冷｜Yahoo
受強烈冬季季候風影響，本港今早（7 日）天氣寒冷，天文台錄得最低氣溫 10.9 度，是入冬以來的最低紀錄。新界多區氣溫比市區再低幾度，其中濕地公園錄得最低 7.5 度，上水 6.8 度；此外高地氣溫顯著較低，大帽山錄得最低氣溫 0.8 度。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
天文台今早最低氣溫 11.8 度 料明日後日早上持續寒冷 醫生籲留意獨居長者｜Yahoo
受一股乾燥的冬季季候風影響，本港今早（6 日）天氣寒冷，天文台錄得最低氣溫 11.8 度。天文台高級科學主任唐宇煇今早在電台節目表示，星期三、四（7 日、8 日）早上仍會持續寒冷，市區最低氣溫在 11、12 度左右，新界再低幾度，日間非常乾燥。Yahoo新聞 ・ 1 天前
冬季季候風持續影響 明日至周五早上寒冷 市區最低氣溫11°C左右
【on.cc東網專訊】天文台在今日(6日)上午11時45分發出特別天氣提示，指受冬季季候風持續影響，明日(7日)至周五(9日)早上天氣寒冷，市區最低氣溫在攝氏11度左右，新界再低幾度。市民請注意保暖，並多關顧長者及慢性病患者。預料周末期間氣溫稍為回升，但早上仍然on.cc 東網 ・ 1 天前
12 月三項氣溫創 1968 年來新高 去年 11 、12 月未發寒冷警告 屬歷來首次
香港又創下另一個溫暖天氣紀錄。天文台表示，2025 年的 11 月及 12 月均沒有發出寒冷天氣警告，是 1999 年寒冷天氣警告系統開始運作以來，首次在同一年的 11 月及 12 月沒有發出寒冷天氣警告。2025 年 12 月的氣溫，亦有三個紀錄創下五十七年來的新高。Yahoo新聞 ・ 1 天前
早晨天氣節目(01月07日上午7時) - 科學主任岑翊琳
香港天文台的早晨電視天氣節目每日上午約七時及八時更新，而黃昏節目逢星期一至五下午約六時更新，旨在提供一個親切溝通渠道，讓市民了解天氣變化。由於天氣瞬息萬變，欲知最新天氣資訊，請瀏覽香港天文台網頁：https://www.weather.gov.hk 或 https://www.hko.gov.hk。香港天文台 ・ 5 小時前
天氣｜天文台︰市區氣溫普遍下降至約12度
【Now新聞台】寒冷天氣警告生效，天文台指市區氣溫普遍下降至約12度。 在紅磡碼頭，有泳客如常游早水，散步、晨運的市民都穿上外套。天文台指，受冬季季候風影響，本港今早天氣寒冷，市區氣溫普遍下降至約12度，日間最高氣溫約18度，新界再低一兩度，日間非常乾燥，又預料季候風影響華南的時間相對較長，周三、四早上仍會持續寒冷，市區最低氣溫約11、12度，新界再低幾度，日夜溫差頗大，呼籲市民請注意保暖並多關顧長者及慢性病患者。#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
天氣｜天文台清晨錄得最低氣溫10.9度 再創入冬新低
【Now新聞台】寒冷天氣警告生效，天文台錄得最低氣溫10.9度，再創入冬以來新低，高地氣溫亦顯著較低。 在早上約6時，大帽山只有大約4度，而天文台錄得大帽山的最低氣溫只有0.9度。多區亦一度錄得10度或以下，上水只有6.8度，打鼓嶺就錄得8.4度。天文台指，受冬季季候風持續影響，今日至周五早上天氣寒冷，市區最低氣溫約10至11度，最高氣溫約17度，新界再低幾度，天晴及日間非常乾燥，預料周末期間氣溫稍為回升，但早上仍然清涼，呼籲市民注意保暖。#要聞now.com 影音新聞 ・ 5 小時前
黃昏天氣節目(01月05日下午6時) - 學術主任何偉航
天氣｜寒冷天氣警告生效 明早市區最低12度 天文台料季候風周末至下周初才緩和
【Now新聞台】天文台指，晚間天氣轉冷，預計明早市區最低氣溫約12度。 冬季季候風今晚逐漸影響廣東沿岸地區，天氣轉冷，周二日間吹和緩至清勁北風，離岸及高地間中吹強風，日夜溫差頗大。天文台表示，季候風會在周末至下周初才緩和。天文台科學主任林家輝：「預計季候風影響華南的時間會較長，周三四早上仍持續寒冷，市區最低氣溫會在11至12度左右，新界會再低幾度，大家要注意保暖，並多關顧長者和慢性病患者。另外，由於我們預計未來兩三日日間天氣都非常乾燥，大家要小心火種。」#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
天氣｜寒冷天氣警告生效 晚間天氣轉冷 周二早上市區最低氣溫12度
【Now新聞台】寒冷天氣警告生效，晚間天氣轉冷，天文台預計周二早上市區最低氣溫約12度，新界再低幾度。入夜後氣溫明顯下降，中環海旁仍有不少旅客遊覽，有人毋懼寒冬繼續穿短裙，這個小朋友比較怕冷，由頭包到腳。季候風來臨都無阻他們刺激味蕾的心，雪糕車前大排長龍，她就認為天氣可以更冷。台灣旅客Melody：「我希望冷一點，因為我帶的衣服都很厚，(溫度)其實與台灣差不多，幾乎一樣的天氣。(明天冷的話，你還會吃冰淇淋嗎？)應該還是可以，真的沒有很冷。」吳先生：「現在穿較厚的衣服，毛衣、內衣也足夠保暖。(忽冷忽熱會否擔心影響健康？)我平日有運動，不太擔心。」天文台預計，冬季季候風逐漸影響廣東沿岸，未來數日天氣寒冷，日夜溫差頗大。天文台科學主任林家輝：「預計季候風影響華南的時間會較長，周三、四早上仍持續寒冷，市區最低氣溫會在11至12度左右，新界會再低幾度，大家要注意保暖，並多關顧長者和慢性病患者。」未來兩三日日間天氣乾燥，天文台呼籲市民小心火種。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
