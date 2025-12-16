菲律賓移民局證實：雪梨海灘槍擊案凶嫌11月曾入境

（法新社馬尼拉16日電） 菲律賓馬尼拉當局今天證實，涉嫌犯下澳洲雪梨邦代海灘槍擊案的父子二人，幾乎整個11月都待在菲律賓，其中父親是以「印度國籍」身分入境。

沙吉德．阿克拉姆（Sajid Akram）及其兒子納維德（Naveed Akram）涉嫌針對雪梨邦代海灘（Bondi Beach）上猶太節日「光明節」（Hanukkah）活動群眾舉槍射擊，造成15人死亡，數十人受傷。

根據菲律賓移民局，父子二人於11月1日入境菲律賓，並申報最終目的地為南部的納卯（Davao）。

廣告 廣告

菲律賓移民局發言人桑多華（Dana Sandoval）向法新社表示：「沙吉德．阿克拉姆，50歲，印度國籍；以及納維德．阿克拉姆，24歲，澳洲國籍，於2025年11月1日自澳洲雪梨一同抵達菲律賓。」

她並說：「兩人皆申報納卯為最終目的地。他們於2025年11月28日自納卯經馬尼拉轉機離境，最終目的地為雪梨。」

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天表示，這兩人很可能受到「伊斯蘭國（Islamic State）意識形態」影響而走向激進化。

菲律賓南部的民答那峨島（Mindanao Island）—納卯所在地—長期以來一直存在反對中央政府統治的伊斯蘭主義叛亂運動。

2017年，親伊斯蘭國的馬巫德集團（Maute group）與阿布沙伊夫（Abu Sayyaf）武裝分子—包括外國與本地戰士—一度控制民答那峨島的馬拉韋市（Marawi）。

菲律賓軍方經過5個月的戰鬥才收復這座滿目瘡痍的城市，衝突造成逾1000人喪生，數十萬人流離失所。

儘管近年來民答那峨島的叛亂活動已大幅減弱，菲律賓軍方仍持續追捕被認定為恐怖組織的領導人。