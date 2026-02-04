菲律賓總統遭彈劾 眾院委員會：缺乏實質依據

（法新社馬尼拉4日電） 菲律賓眾議院司法委員會今天說，指控總統小馬可仕涉嫌貪腐及違憲等彈劾案，都被認定缺乏實質根據。眾議院將開會表決委員會結論，總統的支持者目前掌控眾院多數席次。

菲律賓去年7月間爆發防洪工程弊案，數以億計的政府撥款疑遭中飽私囊，許多防洪工程品質低劣，有些甚至被發現是「幽靈工程」。民間團體為此發動多次大規模示威，坊間出現要求小馬可仕下台負責的聲音。

菲律賓民間團體「愛國聯盟」（Makabayan Coalition）向國會提出彈劾案，指控小馬可仕將多項工程計劃塞進國家預算，藉此將資金轉移給自己的盟友。

另一件彈劾案則指控小馬可仕政府去年3月配合國際刑警組織（INTERPOL）要求，逮捕菲律賓前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）並移送國際刑事法院（ICC），認為這構成綁架罪。

不過，司法委員會最終以壓倒性票數否決兩項指控，認為其內容不足，無法繼續推動。

司法委員會副主席薩莫拉（Ysabel Zamora）在表決前的聽證會表示：「從指控內容可以看出，總統沒有採取任何明顯行為主導涉嫌詐欺納稅人的計劃。政策方向有瑕疵，並不是可彈劾的罪行。」

眾議院將開會表決是否支持或推翻司法委員會結論，眾議院目前由小馬可仕支持者掌控多數席次。