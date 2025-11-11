鳳凰｜一號風球今日日間維持
菲律賓警員搶劫便利店 追捕期間與同僚槍戰 駁火中彈身亡｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】菲律賓布拉干省（Bulacan）一名警員周一（10日）晚搶劫當地一間便利店，騎摩托車逃離現場時被追捕，與同僚駁火期間中彈，送院後證實死亡。
菲律賓第三警區（中呂宋）表示，布拉干省（Bulacan province）加洛干市（Caloocan）一名警長 Ronnie B. Sarto 涉嫌在距離約20公里外的馬里勞鎮（Marilao）一家便利店搶劫而被擊斃，警方透過其妻子確認了死者身分。
據報，事件發生在周一晚上7點30分左右，Sarto 身穿紅色夾克，在馬里勞鎮聖羅莎村（Santa Rosa）搶劫一家便利店，劫走2萬披索（約2640港元）現金，其後騎電單車逃往同鎮 Loma de Gato村一個住宅區。
警調查搶劫動機：不袒護任何人
警方接報後派員到場，並展開追捕行動，疑犯在逃逸過程中向追捕的同僚開槍，雙方交火，疑犯中彈受傷，被送往附近醫院，其後證實死亡。
警方表示深切關注，強調要維護警隊內部的誠信、問責制和專業精神，絕不袒護任何人，目前正進一步調查搶劫動機。
