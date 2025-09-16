菲律賓：中國海警黃岩島附近水砲攻擊致1人受傷

（法新社馬尼拉16日電） 菲律賓表示，一艘中國海警船今天在南海黃岩島附近，以水砲攻擊漁業與水產資源局的一艘漁船支援船，造成駕駛台窗戶破裂，導致一人受傷。

菲律賓海岸防衛隊發言人在聲明中指出，兩艘中國海警船於追逐正為漁業與水產資源局（Bureau of Fisheries and Aquatic Resources）執行對漁民運送補給品任務的達圖．貢拜．皮亞號（BRP Datu Gumbay Piang）時，動用水砲攻擊。事發地點靠近北京控制的黃岩島。

這起事件是中國與菲律賓在南海這個重要水域中一連串衝突的最新一起。儘管國際裁決認定中國的主權主張毫無法律依據，北京仍堅稱擁有幾乎整個南海的主權。

海岸防衛隊西菲律賓海（West Philippine Sea）事務發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）表示：「這次具侵略性行徑持續約29分鐘，導致駕駛台後方窗戶玻璃破裂，以及船長艙隔間受損等重大毀損。」

西菲律賓海是菲律賓政府對己方在南海聲索區域的稱呼，範圍涵蓋菲律賓向南海延伸出去的200海里專屬經濟區。

塔瑞耶拉同時表示，一名船員「因水砲造成玻璃碎裂而受傷」。菲律賓海岸防衛隊發布照片顯示，一名男子耳部有明顯撕裂傷。

中國海警今天則發布聲明，指控菲律賓船隻「故意衝撞」中國海警船。