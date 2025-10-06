菲律賓宿霧6.9級強震｜主要旅遊景點有無影響？觀光設施與交通運作如何？即睇菲律賓觀光部說法

菲律賓宿霧（Cebu）外海於9月30日晚發生規模6.9級強震，造成當地停電、建築物倒塌及供水嚴重短缺，罹難人數不斷上升，重創宿霧北部地區。究竟震央距離宿霧主要旅遊景點及宿霧國際機場有幾遠？有否影響當地觀光設施與交通運作？一齊睇睇菲律賓觀光部的說明！

菲律賓宿霧（Cebu）外海於9月30日晚發生規模6.9級強震，造成當地停電、建築物倒塌及供水嚴重短缺，罹難人數不斷上升，重創宿霧北部地區。（相片來源：PhilippineStar@X）

重創宿霧北部地區 停電/缺水/建築物倒塌

根據菲律賓觀光部的說明，今次6.9級強震震央位於中部宿霧省（Cebu）與萊特省（Leyte）之間的海域，震源深度只有10公里，強震後亦出現多次餘震，其中最強餘震為6級，重創宿霧北部地區包括聖雷米希奧市（San Remigio），當地停電、建築物倒塌、供水嚴重短缺，強烈餘震迫使許多居民留在疏散中心或露宿街頭，導致45萬人受災。

今次6.9級強震震央位於中部宿霧省（Cebu）與萊特省（Leyte）之間的海域，震源深度只有10公里。（相片來源：PhilippineStar@X）

熱門旅遊地區受影響範圍極低

宿霧省是菲律賓最受歡迎的旅遊目的地之一，擁有340萬人口。 今次震源距離南部宿霧市區及主要旅遊景點約100公里，車程約需3至4小時，熱門旅遊地區包括Mactan、Moalboal、Oslob、Bohol等地的酒店、交通運輸及觀光活動皆照常營運，旅客行程受到影響的範圍極低。菲律賓觀光部將持續透過觀光協助中心（Tourist Assistance Call Center）及各區域辦公室，回應旅客需求並提供支援。旅客如需協助，可透過其熱線或電郵作聯繫，菲律賓觀光部也將持續關注地震即時狀況，並隨時發布最新資訊，記得留意其Facebook。

宿霧Mactan島是一個充滿熱帶風情的度假天堂。（相片來源：Getty Images）

宿霧西南方的Moalboal，被精選為「世界上最令人驚豔的潛水點」。（相片來源：Getty Images）

菲律賓觀光部觀光協助中心（Tourist Assistance Call Center）

熱線： 151-TOUR （151-8687）

手機： 0954-253-3215

電子信箱： touristassistance@tourism.gov.ph

