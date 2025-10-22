菲發現疑似中國火箭殘骸 退將遭煽動似華手法

【on.cc東網專訊】菲律賓海軍周日（19日）在西南部海域發現疑似中國火箭殘骸，強調將堅定保護海事安全與捍衞國家主權。菲軍周二（21日）另透露，有不明人士和團體利用假消息分化該國武裝部隊和退將，稱手法與中國的假消息行動一樣。

菲海軍發言人周二在記者會上表示，巡邏艦上周六（18日）在與中國有主權爭議的南海仙賓礁附近發現一批漂浮的黑色袋，內有高純度大麻包裹，總重16公斤，價值1,920萬菲律賓披索（約255萬港元），正調查其來源。菲海軍翌日再於巴拉望島一帶發現印有五星旗的火箭金屬殘骸，疑來自上周四（16日）從海南島發射的長征八號甲運載火箭。

發言人另提到，近來發現煽動、組織並動員菲退役將領的企圖，指摘是打擊軍隊聲譽和侵蝕該國社會凝聚力的行動。發言人將此事與中國相提並論，稱中方利用假消息或惡意影響力行動促進其在南海的主權主張。菲律賓早前爆出治水工程弊案，一些退將呼籲軍方撤回對政府的支持。

