菲與境外勢力南海巡航 解放軍嚴密跟監

【on.cc東網專訊】菲律賓被指與境外勢力勾結，周四至周五（10月30日至31日）在南海聯合巡航。中國人民解放軍南部戰區周六（11月1日）表示，該戰區組織兵力嚴密跟監。

南部戰區新聞發言人田軍里空軍大校指出，菲律賓周四至周五拉攏域外國家攪局南海，組織所謂聯合巡航，嚴重破壞地區和平穩定。他認為，有關事態進一步證明，菲方是南海問題攪局者、地區穩定破壞者。

南部戰區組織兵力嚴密跟監，強調任何攪局南海、製造熱度的活動盡在掌握。該戰區部隊持續保持高度戒備，堅決捍衞國家領土主權和海洋權益。美國周五透露，已與菲律賓組建新的聯合特遣隊，加強合作並提升涵蓋南海等海域的軍事戰備能力。

