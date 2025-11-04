菲軍：一架直升機在執行颱風救援任務時墜毀

港大前副教授張祺忠誤殺 判囚7年4個月
緬甸掃蕩詐騙園區行騙者逃出 黑市掀「搶人大戰」
（法新社曼谷4日電） 數名專家與內部人士表示，近期針對緬甸最惡名昭彰的網路詐騙園區的掃蕩行動，引發一場前所未見的「搶人大戰」─逃離的行騙者紛紛湧向鄰近的詐騙工廠尋求「再就業」。那名中國籍的詐騙園區自願工作者告訴法新社，在KK園區大批人逃離之後，當地武裝團體立刻趁機撈錢—將失業的行騙者「轉賣」給其他園區，每人最高可賣出7萬美元。法新社 ・ 3 小時前
快運空姐疑遭撞跌 港女大鬧越南機場 往港航班延誤近個半鐘 網民讚機組人員保持專業｜Yahoo
社交平台 Threads 昨晚（2 日）瘋傳一段影片，拍到一對情侶昨晚在越南峴港機場準備乘搭香港快運航班返本港前，兩人在候機室爭吵，期間女方指責男方召妓，並聲稱曾遭男方出拳攻擊。兩人後來上機，女方要求坐在男方身旁，但被空姐以座位與登機證資料不符而拒絕，女子及後再在機艙內吵鬧，更一度疑似推跌處理事件的空姐。最後女子被請離機艙，航班亦稍有延誤才起飛。片段一出，網民紛紛大讚空姐表現專業，又關心其身體狀況。Yahoo新聞 ・ 1 天前
聯合國感謝中國繳清近7億美元會費 美國據報拖欠逾30億美元或失投票權
聯合國感謝中國全數繳清本年度近7億美元會費，至於捲入政府停擺風波的美國，據報累計拖欠聯合國逾30億美元。infocast ・ 1 天前
從打造豪華腕表國禮到被控跨國詐騙洗錢 太子集團的全球版圖迅速瓦解
三年前，時任柬埔寨首相洪森曾在金邊舉行的地區峰會上，向包括拜登在內的多國領導人贈送了本地打造的豪華腕表。Bloomberg ・ 1 天前
長江中心被淋紅油 電梯大堂多處染紅 保安員受傷 男子涉刑毀被捕｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】中環長江集團中心今（4 日）上午發生淋紅油事件。一名男子不滿被攔阻，在電梯大堂淋油，升降機幕牆、地下多處染紅。在場保安員上前制止，其中一人受傷送院。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
殺妻囚終身上訴得直發還重審 港大副教授張祺忠承認誤殺罪 判囚 7 年 4 個月
香港大學機械工程學系前副教授張祺忠，涉於 2018 年與妻子發生口角後，用電線勒死對方，被陪審團以大比數裁定謀殺罪成，判囚終身。張不服定罪提上訴，被裁定上訴得直、發還重審。張祺忠周二（4 日）以「減責神志失常」（diminished responsibility）為基礎，在高等法院承認一項誤殺罪。法庭線 ・ 8 小時前
黃明志涉謝侑芯猝死案 馬來西亞警改列「謀殺」調查 衛生部反駁「救護車遲到」說法
台灣「護理系女神」謝侑芯上月22日魂斷馬來西亞，同房的42歲大馬男歌手黃明志涉及毒品罪行被捕，其尿液檢測顯示對4種毒品呈陽性反應，而且當場出9顆搖頭丸。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
SNAP斷糧！政府停擺逼近最長紀錄 特朗普失算讓4200萬人沒飯吃
隨著美國政府停擺進入第 33 天，距離史上最長紀錄（2018-2019 年的 35 天）僅一步之遙，國會政治僵局持續，同時一場嚴重的民生危機正因食品援助資金中斷而迅速發酵。 自 10 月 1 日以來，美國政府因撥款法案談判破裂而陷入停擺。目前的僵局核心在於民主黨在預算談判中的強鉅亨網 ・ 1 天前
羅湖、福田等口岸周三起實施刷臉智能通關
【Now新聞台】國家移民管理局公布多項港澳台移民及出入境管理服務政策，包括本港多個來往內地的口岸，周三起實施人面識別通關。國家移民管理局公布10項移民和出入境管理服務政策措施，包括周三起，在深圳皇崗、羅湖、蓮塘、福田、文錦渡等多個口岸實施人面識別通關，適用於年滿14歲以上，同意採集核驗面相、指紋等信息，並持有效證件的內地及港澳居民。周三起亦會同步將港珠澳大橋、高鐵西九龍站等五個口岸劃為240小時過境，免簽政策適用入境口岸55個國家的公民，入境後可停留不超過240小時，從事旅遊、商務、訪問、探親等活動。建設中的河套港深創科園在區內科研場所、創科企業等工作的內地人，周三起經深圳園區管理部門備案後，可獲簽發3年多次有效往來港澳的人才簽注，申請時毋須提交人才證明。 #要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
老翁與家人拜山後失蹤 救援人員前往百花林搜索
【on.cc東網專訊】飛鵝山懷疑有人失蹤。今早(4日)11時16分，救援人員出發前往百花林搜尋一名失蹤老翁，惟暫未有發現。據了解，事主家人今早10時33分於旺角區報案，指其家中一名82歲老翁昨日(3日)與家人一同前往拜山後自行離開，並於傍晚6時許聲稱正返家，其後on.cc 東網 ・ 7 小時前
沙田復康巴士捱撞 司機被捲車底不治 寶馬司機涉危駕等罪名被捕｜Yahoo
沙田今晨（4日）發生一宗奪命交通意外。一輛復康巴士停泊在圓洲角路香港聖公會張國亮伉儷安老服務大樓對開，該名司機在車尾處理尾板升降台時，一輛寶馬私家車懷疑收制不及將他撞倒。復康巴司機被捲入寶馬車底，昏迷送院搶救惜不治。警方拘捕涉事的私家車司機，涉嫌不小心駕駛、危險駕駛引致他人死亡等。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
伊朗童婚女子殺夫判死刑 被虐多年 13 歲產子 須付「血錢」免處決︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】伊朗一名自童年被迫出嫁的女子庫卡恩（Goli Kouhkan），被指殺害長期虐待她的丈夫後被判死刑，目前正被關押在監獄。她曾在 12 歲被迫嫁給堂兄，13 歲誕下一子，多年遭受家暴。法院裁定她必須在 12 月前繳付相當於 10 億托曼（約 81 萬港元）的「血錢」，才能換取死者家屬寬恕，否則將被絞刑。Yahoo新聞 ・ 1 天前
黃明志捲謝侑芯死亡案 否認吸毒藏毒 大馬媒體引警方稱：他尿液對4毒品呈陽性
有台灣「護理系女神」之稱的網紅謝侑芯，日前傳出早前在馬來西亞猝逝，終年31歲。根據大馬媒體報道，警方於上月22日下午1時許接報發生命案後，趕至吉隆坡某高級酒店房內調查，當時謝侑芯已死亡，而42歲大馬歌手黃明志亦在房間，警方在他身上搜出9粒疑似毒品藍色藥丸，遂將他當場拘捕。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
緬北白家犯罪集團涉詐案21人獲刑 其中5人判死
【on.cc東網專訊】廣東省深圳市中級人民法院周二（4日）一審公開宣判緬北4大犯罪家族之一白家犯罪集團案，對白所成、白應蒼、楊立強、胡小姜、陳廣益5名被告判處死刑；對李福壽、李志德2名被告判處死刑，緩期2年執行；對郭建政、潘憲等5名被告判處無期徒刑；對李龍華、羅on.cc 東網 ・ 7 小時前
美政府停擺34天現緩和跡象！參院共和黨高層表樂觀 中間派提案救急 但恐仍因「它」卡關
美國聯邦政府「關門」一個多月後，終於在周一 (3 日) 顯現初步解凍跡象，國會兩黨資深議員釋放謹慎樂觀訊號，暗示可能打破僵局，為市場對美國經濟與政治穩定性的擔憂帶來緩解。 《路透社》報導，參議院共和黨高層率先傳遞積極動向。多數黨領袖 John Thune 周一表示，對結束停擺感鉅亨網 ・ 4 小時前
道士非禮謀殺智障女囚終身 上訴許可獲批
【Now新聞台】一名男道士2019年9月在西貢龍尾村屋非禮和謀殺一名輕度智障女子，罪成判終身監禁，上訴庭就他的謀殺罪定罪上訴和非禮罪刑期上訴批出許可。 被告張子材去年10月被陪審團一致裁定兩項罪名都成立。辯方質疑原審法官杜麗冰引導陪審團時，沒有指示他們要肯定被告的行為是導致死者死亡的顯著原因，才能裁定他謀殺罪成。原審法官亦就被告的非禮罪判處10年監禁，達控罪最高刑罰，辯方認為刑期過重。上訴庭法官薛偉成頒判詞指，這些理據有合理可爭辯空間，適合交由上訴庭檢視，批出上訴許可。#要聞now.com 新聞 ・ 3 小時前
安達臣道棚工高處墮斃｜地盤停工調查 協興近年屢涉致命工傷 發展局：暫停工務工程建築類別投標資格｜Yahoo
曾於 2022 年發生冧天秤的安達臣道首置項目地盤，昨日（2日）再發生致命工業意外。一名男工在樓宇外牆搭棚架時，從高處墮下，當場證實死亡。涉事地盤原本由精進建築承建，今年遭發展局拒絕續牌，精進不服上訴，獲法院批准暫緩除名，地盤其後由協興工程接手。發展局表示，今日（3日）已按規管機制向涉事承建商發出通知，即時暫停其工務工程建築類別的投標資格。Yahoo新聞 ・ 1 天前
宏觀視野│貿易戰休戰1年後又如何？（邱古奇）
近期最受關注的新聞當數習特會，這次中美得出的成果可謂超出預期，習主席和特朗普都笑容满臉，老特甚至給予這次會晤「12分」（10分為滿分）。不過細看雙方達成的協議內容，不難發覺這是一份為期僅僅1年的休戰協議，哪麼1年之後又會如何？Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
從屢次威脅轉為拋出橄欖枝 特朗普安撫亞洲盟友
【彭博】— 經過數月的關稅威脅和國防開支方面的施壓，美國在亞洲的盟友有充分的理由對特朗普保持警惕。但他最終還是通過對該地區三個國家的訪問，傳達了一個明確的信息：美國仍然支持你們。Bloomberg ・ 2 天前
尼泊爾喜馬拉雅山脈雪崩 7 死 4 失蹤 登山專家料轉為遺體搜尋｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】位於尼泊爾喜馬拉雅山脈亞隆里峰（Mount Yalung Ri）的一個登山基地營，周一（3日）時發生雪崩，造成至少 7 名登山者罹難，包括 3 名美國公民、一名加拿大公民和一名意大利公民，兩名尼泊爾嚮導。當局表示，意外中另有 4 人失蹤，4 人受傷。Yahoo新聞 ・ 2 小時前