萄國雞飯食譜｜港式焗萄國雞飯

我發覺多倫多市場上嘅葡國雞飯實在質素非常參差,所以我決定自己去煮葡國雞飯. 葡國雞飯一啲都唔難做,比起焗豬扒飯我覺得容易很多, 葡國雞飯最主要主要嘅材料就是椰奶,黃薑粉!

製作時間: 1小時內

份量人數: 3-4人



食材

醃料

雞粉 二茶匙

紹酒 兩湯匙

鷹粟粉 適量

豉油 兩湯匙

糖 適量

雞扒 兩塊

葡汁

薯仔 1個

甘筍 1條

洋蔥 一個

紅蔥 一粒

薑 10g

鹽 適量

胡椒粉 適量

糖 適量

蒜頭 兩塊

椰奶 一罐

咖哩粉 半茶匙

薑黃粉 小半茶匙

吉士粉 一湯匙

椰絲 適量

清水 100ml

炒飯 兩碗





作法:

1 ：

雞扒切大粒,用糖,酒,豉油,鷹粟粉醃製20分鐘

2 ：

薯仔甘筍去皮切粒,洋蔥,紅蔥,蒜頭,薑切蓉,先用水煮淋薯仔甘筍

3 ：

炒香一半洋蔥,加薑,紅蔥,蒜頭,炒香,加入1炒香

4 ：

6, 加入咖哩粉,薑黃粉炒香,加入薯仔甘筍炒勻

5 ：

加小量水炒勻,加入另一半洋蔥

6 ：

滾起轉中小火加入吉士粉 (吉士粉會令汁液增稠和加香,沒有可用麵粉,想萄國雞香滑可加花奶), 收汁

7 ：

把飯放入可入爐容器,放上萄國雞。在上面灑上椰絲。放入烤爐高火,烤至表面金黃即可享用!





