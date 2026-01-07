跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
萄國雞飯食譜｜港式焗萄國雞飯
我發覺多倫多市場上嘅葡國雞飯實在質素非常參差,所以我決定自己去煮葡國雞飯. 葡國雞飯一啲都唔難做,比起焗豬扒飯我覺得容易很多, 葡國雞飯最主要主要嘅材料就是椰奶,黃薑粉!
製作時間: 1小時內
份量人數: 3-4人
食材
醃料
雞粉 二茶匙
紹酒 兩湯匙
鷹粟粉 適量
豉油 兩湯匙
糖 適量
雞扒 兩塊
葡汁
薯仔 1個
甘筍 1條
洋蔥 一個
紅蔥 一粒
薑 10g
鹽 適量
胡椒粉 適量
糖 適量
蒜頭 兩塊
椰奶 一罐
咖哩粉 半茶匙
薑黃粉 小半茶匙
吉士粉 一湯匙
椰絲 適量
清水 100ml
炒飯 兩碗
作法:
1 ：
雞扒切大粒,用糖,酒,豉油,鷹粟粉醃製20分鐘
2 ：
薯仔甘筍去皮切粒,洋蔥,紅蔥,蒜頭,薑切蓉,先用水煮淋薯仔甘筍
3 ：
炒香一半洋蔥,加薑,紅蔥,蒜頭,炒香,加入1炒香
4 ：
6, 加入咖哩粉,薑黃粉炒香,加入薯仔甘筍炒勻
5 ：
加小量水炒勻,加入另一半洋蔥
6 ：
滾起轉中小火加入吉士粉 (吉士粉會令汁液增稠和加香,沒有可用麵粉,想萄國雞香滑可加花奶), 收汁
7 ：
把飯放入可入爐容器,放上萄國雞。在上面灑上椰絲。放入烤爐高火,烤至表面金黃即可享用!
- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/54327
- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com
