萊德盃獎金新制惹議 歐美隊長開幕式互敬互嗆

（法新社法明德24日電） 高球界盛事萊德盃（Ryder Cup）即將開打，這項比賽本屆獎金將依新制分配，歐美隊長在開幕式上各有看法，互相推祟之外也出現不少火花。

兩年一度的高爾夫球萊德盃將在紐約貝絲佩奇黑色球場（Bethpage Black Course）開戰。這項美國與歐洲之間的男子團體比洞賽，開幕式原訂在明天，但氣象預報表示恐有雷雨，所以部分提前至今天舉行。歐洲隊隊長是由唐納（Luke Donald）擔任，美國隊則是由布萊德雷（Keegan Bradley）領軍。

開幕式中，爭議的獎金新制不免成為話題。萊德盃獎金以往都作為慈善用途，但本屆起美國選手可拿個人酬勞。唐納強調，歐洲隊與拿獎金參賽的美國球員不同，歐洲球員只為自己的成就而戰。

自1999年以來，每名參加萊德盃的美國選手都能獲得20萬美元，這筆錢會捐給由選手指定的慈善機構。今年這筆款項增至50萬美元，其中30萬美元用於慈善，但另外20萬美元則可由選手自由支配。

相反的，歐洲球員向唐納表示，他們不想因參加萊德盃而獲得報酬，有些人認為這是因為歐洲球員比美國球員更熱愛萊德盃。

代表歐洲隊的唐納表示，「萊德盃對我們每個人來說意義重大。它與高球其他賽事都不相同。」

「這無關獎金或世界排名積分，而關乎驕傲。這關乎展現你的國旗、你的球衣以及你留下的傳奇。」

布萊德雷感謝歐洲球員「為這項比賽注入的熱情」，並感謝好友唐納「沉穩的力量和無可否認的風度」。

布萊德雷表示美國也很重視萊德盃的驕傲與傳承。他以1999年「布魯克林大戰」（Battle of Brookline）為例，美國奮戰至最後一天終以大逆轉獲勝。他認為萊德盃不僅是考驗球技，更能喚起球員靈魂。

兩名隊長都表示，他們都已準備好迎接喧鬧但尊重比賽的大群觀眾。