萊萬帽子戲法 西甲巴薩積分逼近皇馬

（法新社巴塞隆納9日電） 波蘭前鋒球星萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）今天在西甲足球聯賽上演帽子戲法，助巴塞隆納4比2擊敗塞爾塔維戈（Celta Vigo），將與皇家馬德里的積分差距縮小到3分。

寶刀未老的萊萬連進三球，幫助佛利克（Hansi Flick）執教的巴薩趁皇馬稍早作客巴列卡諾（Rayo Vallecano）被0比0逼和，成功縮小分差。

青少年小將亞馬爾（Lamine Yamal）事為巴薩進球的另一人，拉許福特（Marcus Rashford）再貢獻兩次助攻。

雖然比賽尾聲德容（Frenkie de Jong）因犯規吃下兩張黃牌遭驅逐出場，但巴薩已鎖定勝局，攀升至積分榜第二。

萊萬本季開賽因傷表現時好時壞，佛利克表示，這次帽子戲法將有助於他重拾信心。

萊萬則表示，這場比賽「是本季其中一場最瘋狂之戰」，但他對戰果感到滿意。

他賽後受訪時說：「塞爾塔一向難纏，但現在我們和皇馬的積分差縮小了。」