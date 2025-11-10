HOKA波鞋雙11限時快閃75折！
萊萬帽子戲法 西甲巴薩積分逼近皇馬
（法新社巴塞隆納9日電） 波蘭前鋒球星萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）今天在西甲足球聯賽上演帽子戲法，助巴塞隆納4比2擊敗塞爾塔維戈（Celta Vigo），將與皇家馬德里的積分差距縮小到3分。
寶刀未老的萊萬連進三球，幫助佛利克（Hansi Flick）執教的巴薩趁皇馬稍早作客巴列卡諾（Rayo Vallecano）被0比0逼和，成功縮小分差。
青少年小將亞馬爾（Lamine Yamal）事為巴薩進球的另一人，拉許福特（Marcus Rashford）再貢獻兩次助攻。
雖然比賽尾聲德容（Frenkie de Jong）因犯規吃下兩張黃牌遭驅逐出場，但巴薩已鎖定勝局，攀升至積分榜第二。
萊萬本季開賽因傷表現時好時壞，佛利克表示，這次帽子戲法將有助於他重拾信心。
萊萬則表示，這場比賽「是本季其中一場最瘋狂之戰」，但他對戰果感到滿意。
他賽後受訪時說：「塞爾塔一向難纏，但現在我們和皇馬的積分差縮小了。」
其他人也在看
解讀 | 點解利物浦大敗於曼城腳下？
利物浦之前在各項賽事取得兩連勝，本應士氣大振，但昨日的聯賽卻以0比3大敗於曼城腳下，表現大起大跌。領隊史諾雖然派出周中的原班正選陣容，但面對藍月亮一戰中未能展示出擊敗維拉及皇馬時的高強度及積極性，成為其中一個敗北原因。Yahoo 體育 ・ 3 小時前
英超 ｜高普拍片向哥帥致敬 祝賀千場里程碑 乘機亦要抽下水
在現代足球，鮮有競爭能如哥迪奧拿與高普之間這般精彩及持久，兩位教練之間既激烈又互相尊重的對抗，幾乎定義了過去十五年間的英格蘭及歐洲足球格局。高普拍片向老對手致敬。Yahoo 體育 ・ 6 小時前
哥迪奧拿千場領軍 曼城3球炒利記
【Now Sports】周日英超尾場重頭戲，戰果竟一面倒，曼城靠賀蘭、歷高干沙利斯和杜古各建一功，在主場以3:0大勝上季冠軍利物浦，為主帥哥迪奧拿領軍1000場送上最佳賀禮。曼城今戰表現完全在利物浦之上，比賽進行至9分鐘時，杜古（Jérémy Doku）在禁區內突破後，被馬馬達舒韋利跌出腳攔跌，球證透過VAR審視後判罰12碼，但這名紅軍門將彌補了自己的過失，撲出賀蘭的操刀，只是比賽稍後繼續，首開紀錄的依然是這名曼城射手。29分鐘，馬迪奧斯紐尼斯右路傳中，賀蘭成功在爭頂中力壓干拿迪，替曼城頂破利物浦大門。紅軍一度在38分鐘，也用頭槌還以顏色，雲迪克於角球進攻中成功頂入，但因羅拔臣處於越位位置，被判詐糊，而且扳平不成，上半場補時再度失守，中場歷高干沙利斯禁區外射門省中VVD後，改變方向入網。下半場，紅軍早早作出換人，入替了伊傑迪基的加保，上陣後僅3分鐘便有機會，但在門前將干拿巴特利的傳球撞高，錯失追近比數良機，結果曼城踢至63分鐘再靠反擊，由杜古禁區外揚過干拿迪後，射入一球世界波令馬馬達舒韋利又再束手就擒。紅軍較後時間還是無法破蛋，包括沙拿在80分鐘半單刀射斜，結果大敗一場，並在錄得今季第now.com 體育 ・ 13 小時前
西甲國家打吡傳奇賽 巴塞勝皇馬
【Now Sports】巴塞隆拿及皇家馬德里傳奇隊，上周六在薩爾瓦多上演國家打吡，結果巴塞傳奇以2:0勝出。巴塞隆拿傳奇隊今場有「佩老大」佩奧爾（ Carles Puyol ）、耶耶托尼及沙維奧拿等昔日名將在陣，而皇家馬德里方面亦不弱，有卡斯拿斯把關，以及麥馬拿文、卡林保等，在這場於薩爾瓦多舉行西甲國家打吡傳奇比賽，添上不少星味。昔日穿上7號球衣的阿根廷前國腳沙維奧拿，成為了巴塞傳奇隊贏波功臣，他先於19分鐘一次突破皇馬的越位陷阱後，輕鬆射入成1:0。72分鐘，沙維奧拿接應隊友左路傳中，於禁區頂抽射入網，為巴塞傳奇隊穩定勝局。巴塞傳奇VS皇馬傳奇片段：https://youtu.be/mT_bF2TATT4?si=3Yo55LVr6PS3rRVXnow.com 體育 ・ 1 天前
肥安睇到嗎？伊哥泰亞高入球數僅次賀蘭
【Now Sports】伊哥泰亞高周日替賓福特梅開二度，反勝10人應戰的紐卡素3:1，再次引起外界關注，也勢必令巴西國家隊主帥安察洛堤對他更加留意。靠著周日的兩個入球，伊哥泰亞高（Igor Thiago）升上英超射手榜次席，今季累積8個英超入球的他，僅次目前已入14球的曼城前鋒賀蘭。賓福特主帥安祖斯賽後說：「他表現得相當不錯，不是嗎？實力和自信心都在不斷提升，今季表現更是令人驚艷......己隊渴望勝利，充滿鬥志，泰亞高就是一個很好的例子，狀態正佳，熱愛生活，也熱愛足球。」伊哥泰亞高上季從布魯日來投，卻因膝部半月板撕裂，全季只踢了8場比賽，但靠著今夏努力擺脫傷患後，終於在今季展示出個人能力，而這名從高士路青訓出身的前鋒，一直夢想代表巴西出戰國際賽，只是因為他曾在保加利亞球會盧多格德斯效力過，兩年前獲得該國護照，也可以改為這個東歐國家效勞。至於紐卡素近期在聯賽頻頻失利，這是他們近4場英超的第3場敗仗，位居積分榜中下游，領隊艾迪賀維慨歎球隊在比賽中，就像上輪敗給韋斯咸一樣，親手摧毀了領先優勢，特別是在丹般被逐後：「我失望的是己隊再次取得不錯形勢，卻沒能把握住機會。我們知道是一場苦戰，對抗激now.com 體育 ・ 44 分鐘前
加拿曹兩助攻 馬利斯卡大讚
【Now Sports】車路士大勝狼隊3:0，加拿曹在比賽中貢獻兩次助攻，賽後獲得領隊馬利斯卡推崇。車路士在周六英超尾場以3:0大勝榜尾隊狼隊，球隊一度受制於狼隊屯重兵於後防。領隊馬利斯卡賽後說：「我們表現出色，上半場與下半場的分別，在於下半場取得入球，而上半場沒有。」從曼聯來投的加拿曹，繼上月聯賽對新特蘭，以及上周中歐聯對卡拉巴克取得入球後，今仗貢獻兩次助攻，在陣中角色逐漸重要，馬利斯卡談到這名阿根廷鋒將時說：「他非常出色，不僅有球在腳的時候，還有沒球在腳，尤其是壓迫的時候，那是我們想翼鋒所做到的。」此外，今仗建功者之一的古斯度表明球隊破缺口前踢得吃力：「取得第一個入球後，比賽就容易得多。國際賽期前取得重要3分，球隊目標是前4。」now.com 體育 ・ 1 天前
大陸紅毯「人人避迪麗熱巴」！業界承認：不敢把女星排在她前後 慘烈對比內幕曝光
大陸娛樂圈紅毯競爭激烈，有媒體爆料指出，部分藝人宣傳團隊在安排紅毯出場順序時，會特別擬定「避開名單」，其中迪麗熱巴被列為重點對象。據報導，有宣傳人員坦言，如果帶的是女藝人，誰都不想被排在迪麗熱巴前後：「那樣視覺衝擊太大，對比太慘烈了。」消息一出立刻引發熱議。姊妹淘 ・ 1 小時前
網上熱話｜食客問「點解炒蛋嚟得咁快」澳牛侍應妙答 網民讚嘆：參透一生
在港開業多年的澳洲牛奶公司，因其香滑的炒蛋，以及侍應獨特的對客方式，而遠近聞名。近日就有網民在社交媒體分享朋友到澳牛食炒蛋時，與侍應妙問妙答的經歷，令人不禁讚澳牛的侍應確是名不虛傳。am730 ・ 1 天前
張頴康宣布離巢TVB 劉德華契仔效力19年感謝兩大影帝 娶埋「東張女神」組幸福家庭
曾獲TVB萬千星輝頒獎典禮飛躍進步男藝員嘅張頴康，尋晚突然宣布離巢TVB，結束19年賓主關係。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
白彪與豐滿女子繞手逛街 早年娶初戀女友移民加拿大鬧離婚後和好 照片流出惹揣測
現年79歲的資深演員白彪，早在70年代於《射鵰英雄傳》飾演「郭靖」而深入民心，除了正氣凜然的大俠，其後亦演活不少角色Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
大東山再現上山人龍 爛頭營屋仔投資無門
大東山芒草獲小紅書推介，近日再現上山睇芒草人龍，直到入黑山上邊照舊人山人海，據報落山閒閒地逾百人等巴士。有人流代表有商機，難得大東山上邊有屋仔，買間用來做民宿士多究竟有無得諗？Yahoo 地產 ・ 1 小時前
【新聞點評】大家樂三連爆 改革要化整為零
餐飲業持續低迷，連鎖快餐店集團大家樂（0341.HK）發盈警，預告截至9月底半年度純利大跌65%至70%。值得留意的是，大家樂在今年4月份、去年11月份亦曾發出盈警，這意味該集團業績「三連爆」，處境日益嚴峻。面對北上消費、兩餸飯等趨勢，大家樂揚言推進大改革，包括縮減門店、精簡餐單、加強靈活性等。作為擁有57年歷史的招牌，大家樂原本標榜「平靚快」，其優勢現正備受動搖，該集團或須「化整為零」才可望找到出路。信報財經新聞 ・ 12 小時前
阿嬌鍾欣潼「下巴尖尖」淡妝近照美出新高度！體重降至4字頭的減肥重點：戒酒＋211飲食法瘦掉半個自己
前陣子阿嬌都有分享關於「瘦下來」的減肥tips，在飲食方面都下了不少功勞，當中有引用「211飲食法」來控制吸收的食物營養。同時，阿嬌都分享戒酒一年，令她身形fit回來，體重更重現「4字頭」，瘦掉半個自己！Yahoo Style HK ・ 9 小時前
新聞女王2︳炎明熹離巢 主題曲由41歲「新人」呂喬恩主唱 身材同資歷同樣有料
TVB重頭劇《新聞女王2》今晚電視首播，佘詩曼演嘅Man姐文慧心點樣霸氣拆局勢成焦點，而劇集主題曲由邊個主唱都係討論話題Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
海底撈開壽司店對標壽司郎？大家樂危急存亡趕快參考
大家樂在經歷一番改革後依然無起色，再度預告純利大跌，有分析計及每家分店每月獲利僅約1.38萬元，品牌搖搖欲墜。事實上，近年餐飲業「內卷」嚴重，大家樂並非唯一求變的一位，但相比大家樂的停滯不前，百勝中國與海底撈的商業動作便更大膽而且成效顯著，海底撈近日甚至再變出子品牌「如鮨寿司」，正式與壽司郎展開競爭。相反大家樂還在旨望其56蚊焗豬扒飯，會成為非物質文化遺產。Yahoo財經 ・ 3 小時前
海俊傑眾籌70萬為太太換肝 陳曉東親證曾探望
【on.cc東網專訊】藝人海俊傑昨晚（8日）突然在社交網拍片，聲淚俱下指太太患上「急性肝硬化」，要籌集150萬的手術費，如今仍然爭70萬元，令全城關注。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
唐嫣新劇臨時撤檔 疑遭王家衛錄音外洩拖累
【on.cc東網專訊】藝人趙又廷與唐嫣合演的新劇《愛情沒有神話》（原名《獨身女人》）已拍竣多時，原本獲安排近日於央視黃金檔播出，但卻爆出臨時撤檔消息，並改播蔣欣與童瑤主演的新劇《四喜》，令不少視迷大感愕然，紛紛猜測突然延播的原因。有可靠消息指稱，今次遭撤檔實與《東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
32歲曾比特Mike生日發佈火辣腹肌照！轉投英皇，瘦下來、換新髮型後原來是潛力股？
近年專注在內地發展的Mike曾比特，突然在32歲生日發佈近照，宣布轉投新公司英皇。換了新髮型、瘦了一個圈，咬著背心，露出結實的手臂和腹肌。無論怎樣看，都難以想像這是《造星2》那個看起來很老實的肥仔。當然不能抹煞英皇的造型改造能力，但看來決心健身，真的可以改寫人生。Yahoo Style HK ・ 6 小時前
網上熱話｜缺德住戶走廊乾衣機烘衫 住戶憂火災 網民獻計：放曱甴
根據房屋署規定，住戶不允許把大型物件放置在走廊，阻塞通道。近日有網民在社交平台分享一張照片，指有住戶每晚都把乾衣機放到走廊「吹衫」，又指「插曬電仲要一陣膠味」。該名網民擔憂，若然漏電引致火災，便「一鑊熟」。該網民更直斥，投訴多次均無果，辦事處亦不理會，無奈稱「係唔係真係要報東張房署先肯做嘢」。由網民上載的圖片可見，該住am730 ・ 1 天前
大埔驚現「小強大軍」 目擊女童嚇得高聲尖叫
【on.cc東網專訊】今晨(9日)在社交平台流傳片段，指大埔寶湖里一帶有大量曱甴出現，情況恐怖。其中一條片段中，一批大隻的曱甴在行車路快速地爬行，估計曱甴從渠蓋內爬出地面，部分被車輛輾斃，有女童看見曱甴後，高聲尖叫。另一條片段中，有人以掃把清理曱甴屍體，整個垃圾on.cc 東網 ・ 1 天前