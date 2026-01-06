跑步︱配速是什麼？如何找出適合的配速？
萬代南夢宮數位版遊戲限時最高可享83折優惠特賣開跑！包括「小小夢魘3」「數碼寶貝物語」等商品
萬代南夢宮娛樂現正舉辦優惠活動，下載版軟體最高可享83％折扣優惠。
其中包括「小小夢魘3 數位豪華版」與「數碼寶貝物語 時空異客 豪華版」等熱門遊戲。
最高折價83%！萬代南夢宮數位下載版軟體優惠活動開跑！
萬代南夢宮娛樂現正舉辦優惠活動，下載版軟體最高可享83％折扣優惠。
包括「小小夢魘3 數位豪華版」與「數碼寶貝物語 時空異客 豪華版」等熱門遊戲也可用優惠的價格購買。
在PlayStation Store、任天堂eShop實施。
PlayStation Store於 2026年1月5日(一)～2026年1月21日(三) 、任天堂eShop則於 2025年12月31日(三)～2026年1月25日(日) 期間實施。
詳細資訊請參閱特賣特設網站。
特價軟體(部分)
PlayStation Store
小小夢魘3 數位豪華版: 4,867日圓(含稅) 25%OFF
JOJO的奇妙冒險 群星之戰 R: 4,222日圓(含稅) 45%OFF
數碼寶貝物語 時空異客 豪華版: 8,800日圓(含稅) 20%OFF
七龍珠電光炸裂！ZERO 終極音效版: 7,480日圓(含稅) 50%OFF
噬神者 解放重生: 1,960日圓(含稅) 34%OFF(PlayStation Plus會員40%OFF)
航海王 尋秘世界: 1,421日圓(含稅) 83%OFF
銀魂亂舞 Welcome Price!!: 1,964日圓(含稅) 53%OFF
任天堂eShop
SD GUNDAM 激鬥同盟: 3,490日圓(含稅) 60%OFF
數碼寶貝物語 網路偵探 駭客追憶: 3,490日圓(含稅) 46%OFF
數碼寶貝世界 -next 0rder- INTERNATIONAL EDITION: 4,580日圓(含稅) 30%OFF
噬神者 3: 2,970日圓(含稅) 25%OFF
超人怪獸怪物農場: 2,990日圓(含稅) 55%OFF
刀劍神域彼岸遊境 豪華版: 3,980日圓(含稅) 58%OFF
迪士尼魔法城堡我的快樂生活2: 魔法版: 2,990日圓(含稅) 45%OFF
超級扭蛋世界 SD鋼彈X: 650日圓(含稅) 30%OFF
©2025 Sony Interactive Entertainment Inc.
©2025 Valve Corporation.
PAC-MAN™& ©Bandai Namco Entertainment Inc.
©Bandai Namco Entertainment Inc.
©Nintendo
©荒木飛呂彦/集英社・ジョジョの奇妙な冒険製作委員会
©荒木飛呂彦&LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険SC製作委員会
©LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険DU製作委員会
©LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険GW製作委員会
©LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険SO製作委員会
©LUCKY LAND COMMUNICATIONS／集英社
©荒木飛呂彦／集英社
©本郷あきよし・東映アニメーション
©Bandai Namco Entertainment Inc.
©バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション
©Bandai Namco Entertainment Inc.
(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション
©創通・サンライズ ©創通・サンライズ・MBS
©コーエーテクモゲームス All rights reserved.
©2017 川原 礫／ＫＡＤＯＫＡＷＡ アスキー・メディアワークス／SAO-A Project
© Disney
其他人也在看
尋秦記｜滕麗名上載坐輪椅片段 意外令陳浚霆被鬧冇風度
《尋秦記》電影版成為近日熱話，創下香港電影史上首日最高開畫票房紀錄。除咗古天樂飾演嘅項少龍備受注目，滕麗名再以當年「善柔姑娘」亮相大銀幕，唔少網民都大讚即將奔5嘅滕麗名保養得宣，稱之為凍齡女神。日前，滕麗名於社交平台分享2019年拍攝電影版《尋秦記》時受傷坐輪椅嘅片段，意外令TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》拍檔陳浚霆（Andrew）成為眾矢之的。Yahoo 娛樂圈 ・ 51 分鐘前
大牌檔午市套餐創意命名超吸睛 網民：「蒼井老師即係食啲乜?」
近日有網民於 Facebook 群組「香港茶餐廳及美食關注組」分享長沙灣一間大牌檔的午市餐牌，直言「A餐好吸引」，全因套餐名稱玩味十足。原來該大牌檔一向習慣在餐牌展現創意，務求第一眼就成功吸引食客目光，由於套餐名稱相當「有畫面」，帖文隨即引起網民熱烈討論。Yahoo Food ・ 3 小時前
《全民造星6》決賽，強尼被古天樂即場出題「考牌」，主持急才功力被大讚轉數超快
《全民造星6》決賽圓滿結束，司儀強尼再被封為「地表最強」，面對古天樂即場出題依然面無懼色，盡顯急才功力被受網民洗版大讚！Yahoo Style HK ・ 19 小時前
中日外交戰陰影下的中國移民 首次看到攻擊性塗鴉「感到寒毛直豎」
provided宋子健（右）與稻垣茜是一對中日跨國婚姻伴侶。 「高市上台後，我正好在京都一個餐會上。餐會剛結束，同桌的一位女性長輩過來擔心地問我：日本的高市上台後，你會不會更辛苦？有沒有被針對？」去年夏天剛移居日本的中國人Zoe（化名）回憶說。 讓她記憶深刻的是，這位阿姨當時還找來另一位長者開車送她回家。「在車上，他們問起我有沒有因為最近中日關係，遇到不舒服的事。我搖著頭表示自己沒有，不過語言班上有同學在京都街上被日本老人喊『滾回國去』。他們兩位長輩立刻在車上向我表示：『我們也很討厭這樣的人。』」 ...BBC News 中文 ・ 18 小時前
台慶頒獎禮司儀陣容被嘲史上最奀 去年司儀麥美恩周奕瑋索性飛曼谷外遊
【on.cc東網專訊】近年《萬千星輝頒獎禮》司儀陣容以大堆頭見稱，前年達18人，去年減少到16人，有汪明荃、鄧梓峰、陳貝兒、麥美恩、陸浩明、周奕瑋等。頒獎禮今晚（4日）舉行，並已公布司儀陣容，今年比去年削減4倍，只得車婉婉、陸浩明、何沛珈和鄭衍峰4人，麥美恩和周東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
愛妻號具俊曄再被拍到墓前守候大S 細心擦淨墓碑令人心酸
最近有網民在台北金寶山墓園偶遇具俊曄，指他到徐熙媛（大S）的墓碑前探望他，孤寂的身影令人鼻酸。其實自從大S離世後，一直深愛着她的具俊曄經常前往大S的墓園，守候並陪伴着太太。Yahoo 娛樂圈 ・ 44 分鐘前
陳曉華奪萬千星輝「最佳衣著」，緊緻腹肌超亮眼！「虐腹式」馬甲線練成大法，站立式、不用工具在家練習瘦腰運動
萬千星輝頒獎禮2025完美落幕，今年不少明星都穿得很漂亮，有大騷美背與心口，而陳曉華就穿起黑色長袖晚裝，肩與腰線特別剪裁令她展現香肩以及緊緻馬甲線，身形fit爆，也讓她贏得今年的「最佳衣著」大獎！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
《全民造星6》總決賽強尼與古天樂妙問妙答令觀眾拍爛手掌
ViuTV偶像育成節目《全民造星VI》總決賽於昨晚（1月4日）舉行，並邀得「項少龍」古天樂擔任評判，當中古天樂與主持人強尼之間的妙問妙答成為節目焦點之一。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
曾稱美不敢對馬杜羅輕舉妄動 華專家預測頻落空惹議
【on.cc東網專訊】內地軍事評論家、國防大學教授李莉一個月前曾稱，委內瑞拉有俄羅斯的防空導彈，美國不敢輕舉妄動，委國總統馬杜羅「不慌」。惟美國近日空襲委內瑞拉並帶走馬杜羅後，引發網民對李莉分析評論的熱議，調侃「吹誰誰倒楣」。on.cc 東網 ・ 23 小時前
「暴走神鞋」舒服波鞋網民推介3大品牌：HOKA行萬步不覺痛、車銀優代言Skechers也是舒服鞋子天才？
當大家仍在 Nike 或 Adidas 之間選擇困難時，近期網民在社交平台上分享自己的「暴走神鞋」體驗；3個品牌的波鞋，因出色的緩震技術和實用性能，獲得大量用家推介。Yahoo Style HK ・ 2 小時前
網上熱話｜內地網民讚排隊體現港人素質 一舉動讓人很舒服
雖然近年香港與內地加速融合，惟文化差異依舊不少，令不少來香港旅遊或定居的內地人或感到震驚，又或者是佩服。近日，有內地網民在小紅書發文，指香港人的質素不但能在排隊上體現，而排隊時也會留出一臂長的距離，直言「讓人很舒服」。am730 ・ 1 天前
旺角先達3舖100萬沽 業主蝕近九成
旺角先達廣場近日有業主以總價100萬元連沽3個舖位，持貨12年多共蝕讓690萬元或約87%，創項目最高蝕幅成交紀錄。AASTOCKS ・ 1 小時前
深夜腳步聲逼近真相將現！ 女首相挑戰亡靈宅邸藏玄機！
說到日本政壇的新鮮事，最近最吸睛的莫過於新上任的首相高市早苗了。她不但是日本史上首位女首相，還大膽地打包行李，搬進了那個傳聞中「鬧鬼」的首相官邸。 想像一下，從舒適的議員宿舍換到一個充滿歷史故事的地方，聽起來就像一部輕鬆的冒險電影，對吧？高市自己也在社群上分享，說到目前為止，一切平靜，沒什麼靈異驚喜跳出來打招呼。Japhub日本集合 ・ 18 小時前
【759阿信屋】今期勁筍推介（05/01-18/01）
759阿信屋推出最新勁筍推介，Samlip CityDeli急凍炒飯系列低至$21.9/2件、SuperFresh急凍系列低至$16.8-30/件、BOBO 波波魚丸系列低至 $25.9-33.9/2包，仲有大量零食、飲品以勁筍價發售！YAHOO著數 ・ 1 天前
44歲陳自瑤露心口晚裝火辣殺入萬千星輝頒獎典禮紅地毯！「最索人妻」魔鬼級身型保養法：不可以恃著青春就不保養
萬千星輝頒獎典禮2025完美落幕。紅地毯是眾星當晚的首個「戰場」，女明星們出盡美麗力度，給觀眾最美視覺。其中，「最索人妻」之一的陳自瑤（Yoyo），一身黑色露心口晚裝搶盡眼球，傲人身材表露無遺，火辣登上萬千星輝頒獎典禮紅地毯！Yahoo Style HK ・ 1 天前
下任魔帥 馬利斯卡變大熱
【Now Sports】曼聯決定炒掉領隊阿摩廉後，亦要開始重新找新主帥人選，英國《太陽報》列出了7名有機會成為下任魔帥候選人，其中博彩公司更列前任車路士領隊馬利斯卡，為大熱接任人選。馬利斯卡（Enzo Maresca）元旦日才與車路士分道揚鑣，如今曼聯又炒阿摩廉，使這位意大利教頭有機會成為下任紅魔鬼主帥，而英國博彩公司已將馬利斯卡列為上任大熱人選。《太陽報》指出，目前尚有多位魔帥候選人有條件上任，包括巴塞隆拿前教練沙維、英格蘭前領隊修夫基，而現出任球會領隊的包括有加士拿、伊拉奧拿、普捷天奴、艾馬利以及艾迪賀維，當然出任看守領隊的費查，亦有機會坐正。阿摩廉總共執教曼聯63場比賽，只取得25勝，今季英格蘭超級聯賽則8勝7和5負，攻入34球，失30球，排在第6位。曼聯除了周中英超要訪般尼外，下周日英格蘭足總盃第3圈迎戰白禮頓。now.com 體育 ・ 14 小時前
英超 ｜《衛報》爆料 車路士報價1.6億歐元搶雲尼素斯
根據英國《衛報》報道，車路士正計劃向皇家馬德里提出一份高達 1.6 億歐元的報價，目標收購雲尼素斯。皇馬現時面臨抉擇：是把握時機出售，還是冒險日後人財兩失。Yahoo 體育 ・ 11 小時前
日本島根縣東部 6.2 級地震 震源深度 10 公里 最大震度 5 強｜Yahoo
日本島根縣東部在本港時間今早 9 時 18 分，發生黎克特制 6.2 級地震，震源深度 10 公里，屬於淺層地震。鳥取縣和島根縣震感強烈，其中鳥取縣境港市、鳥取日野町、江府町；島根縣松江市、安來市均錄得最大震度為「5 強」。至於鳥取縣主要城市米子亦錄得最大震度為「5 弱」。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
【龍豐】豐搶價 Olay乳液、保濕霜 $42/件（即日起至12/01）
今期「豐搶價」精選產品搶先看，Olay滋潤保濕乳液/滋潤保濕霜 $42/件、HADARiKi KUMARGIC 去黑眼圈修護眼霜/HADARiKi特效去眼袋暗沉修護抗皺眼霜 $48/件、Curel潤浸保濕泡洗顏料 $68/件！YAHOO著數 ・ 1 小時前
不只黃金週要避開！他籲「2026年１時段」別去東京旅遊：房價漲到讓人想哭
日本是台灣人最愛去的旅遊目的地之一，許多人也已開始規劃明年的日本行程。然而，一名網友近日在社群平台發出警告，提醒旅客務必避開明年４月底的東京行程，否則可能面臨天價住宿費。原因在於該時段將有３組韓國知名食尚玩家 ・ 23 小時前