萬千星輝賀台慶 ｜匯聚全台逾300位藝員歌手傾力演出

無綫電視慶祝58周年台慶，匯聚全台藝員及歌手傾力演出之大型特備節目《萬千星輝賀台慶》，將於今晚（19日）8時假電視廣播城隆重舉行。全台逾300位藝員及歌手將施展渾身解數帶來連場精彩表演，與全港觀眾一起歡度TVB生日派對。台慶大抽獎的獎金獎品非常豐富，總值近港幣300萬元。
《萬千星輝賀台慶》同心同行 闖新世代
台慶大會司儀由汪明荃、朱凱婷、Bob林盛斌聯同《萬千星輝頒獎典禮2024》得獎藝員擔任，當中包括「最佳女主角」龔嘉欣、「最佳男女主持」區永權、陳貝兒、「飛躍進步男女藝員」阮浩棕、陳曉華、「最佳男女新人」張馳豪、陳懿德，司儀陣容還破天荒加入機械人阿飛，帶同竉物機械狗依依，帶領觀眾穿梭未來世界；全台台前幕後上下一心㩦手創造無限，同心同行，闖新世代。
王牌節目聯乘 大型歌舞盛典
明晚台慶由各個王牌綜藝節目及劇集聯手獻上別出心裁的大型序幕演出，為台慶夜揭開序幕。《福祿壽訓練學院》的阮兆祥、王祖藍、李思捷以及一眾學員將聯乘《女神配對計劃》的Bob林盛斌及一眾女神同台演出；「光影傳承•薪火對話」由陳豪、譚俊彥、高海寧、張振朗與多位新生代藝人合作，象徵薪火相傳；「舞動星華賀台慶」由謝天華率領30位小花連場熱舞，跳爆舞台；幾代樂壇歌星搖籃節目，包括《新秀》、《超級巨聲》、《聲夢傳奇》及《聲秀》的歌手將合力演唱連串廣東歌；「剪裁魔法賀台慶」邀得多位重量級前輩穿上華麗服飾亮相，將《剪裁魔法師》cat walk帶到台慶舞台；以及集結《中年好聲音》等歌手參演，只此一場的大型「感恩有您」音樂劇。
台慶大抽獎送出獎金獎品總值近港幣300萬
TVB 58周年台慶獎金及獎品非常豐富，總值接近港幣300萬，其中包括廣汽集團純電SUV一部，總值33萬9千8百，以及台慶壓軸大獎上海商業銀行50萬免找數簽賬額。
