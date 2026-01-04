宏福苑五級火．專訪︱遺體修復師郭琸成重塑逝者面容
萬千星輝頒獎典禮丨王敏奕奪最佳女配角 台上多謝老爺曾志偉 佘詩曼眼濕濕 （不斷更新）
TVB年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2025》 於今日（4日）晚上8時舉行，並頒發各大獎項，包括最佳男主角、最佳女主角、最佳男配角、最佳女配角、大灣區視帝及視后等大獎。
一開場，大會以AI呈現多個經典角色，帶領各位藝人進場。
萬千星輝頒獎典禮 得獎名單
最佳女新人，由倪嘉雯奪得，即驚喜哭起來：「我記得入嚟成嚿飯咁，演戲係零。」又多謝《新聞女王》團隊與佘詩曼。
最佳男新人，由馮皓揚、劉洋共同奪得，劉洋一臉驚訝。馮皓揚特別致謝幫助他的團隊與家人，而劉洋則多謝領導。
最佳女配角由王敏奕奪得，憑《新聞女王2》，贏過大熱龔慈恩。她上台有特別「多謝老爺」，曾志偉亦一臉開心。「一個獎一定可以令個演員更堅持咁行落去。希望鼓勵大家夠努力，你都有一日會攞獎。」台下拍檔佘詩曼亦眼濕濕。
大灣區最喜愛TVB綜藝及資訊節目，由《女神配對計劃》奪得。
大灣區最喜愛TVB劇集，由《新聞女王2》奪得。
大灣區最喜愛TVB男主角，由《新聞女王2》黃宗澤奪得。他多謝同劇SNK團隊，又表示：「多謝我阿媽，唔係佢洗咁多錢，我都唔使咁辛苦拍戲！」不忘幽默。
