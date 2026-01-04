萬千星輝頒獎典禮丨入行五年 倪嘉雯奪最佳女新人 男新人由馮皓揚 劉洋齊奪獎 （不斷更新）

TVB年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2025》 於今日（4日）晚上8時舉行，並頒發各大獎項，包括最佳男主角、最佳女主角、最佳男配角、最佳女配角、大灣區視帝及視后等大獎。

一開場，大會以AI呈現多個經典角色，帶領各位藝人進場。

大會以AI呈現多個經典角色

萬千星輝頒獎典禮 得獎名單

最佳女新人 倪嘉雯

最佳女新人，由倪嘉雯奪得，即驚喜哭起來：「我記得入嚟成嚿飯咁，演戲係零。」又多謝《新聞女王》團隊與佘詩曼。

最佳男新人，由馮皓揚、劉洋

最佳男新人，由馮皓揚、劉洋共同奪得，劉洋一臉驚訝。馮皓揚特別致謝幫助他的團隊與家人，而劉洋則多謝領導。