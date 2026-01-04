萬千星輝頒獎典禮丨入行五年 倪嘉雯奪最佳女新人 男新人由馮皓揚 劉洋齊奪獎 （不斷更新）

羅子溢爭視帝 提起太太楊茜堯即眼濕濕
台慶頒獎禮司儀陣容被嘲史上最奀 去年司儀麥美恩周奕瑋索性飛曼谷外遊
【on.cc東網專訊】近年《萬千星輝頒獎禮》司儀陣容以大堆頭見稱，前年達18人，去年減少到16人，有汪明荃、鄧梓峰、陳貝兒、麥美恩、陸浩明、周奕瑋等。頒獎禮今晚（4日）舉行，並已公布司儀陣容，今年比去年削減4倍，只得車婉婉、陸浩明、何沛珈和鄭衍峰4人，麥美恩和周東方日報 OrientalDaily ・ 8 小時前
Rocky鄭健樂父女戀緋聞反面收場 崔碧珈轟有人扮單純：請遠離我們吧
58歲前港男「大隻Rocky」鄭健樂，早前與37歲的崔碧珈驚爆相差21年的父女戀緋聞，可惜兩人未開始已結束，近排還戲劇性決裂，花生指數持續高企。上月12日，Rocky在Facebook上改了status自稱「和Anita Chui在戀愛中」，並附上與崔碧珈的合照，不過女方事後卻否認戀情，既強調自己單身又暗嘲對方是一廂情am730 ・ 1 天前
TVB萬千星輝頒獎典禮｜《巨塔之后》宣萱爭視后 網民問會否出席獲本人親回
無綫（TVB）《萬千星輝頒獎典禮2025》今晚（4日)假座澳門上葡京綜合度假村舉行，其中最佳女主角10強名單中，佘詩曼憑《新聞女王2》角色「Man姐」文慧心被看高一線可冧莊視后，但另一強敵宣萱在《巨塔之后》飾演心臟外科醫生董一妍亦表現亮麗，加上《尋秦記》電影版上映後人氣急升，成為另一大熱之選。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
《尋秦記》專訪｜朱鑑然感激「娘親」現場控制古老闆 宣萱稱項少龍只屬古天樂一人：我睇唔到一個人會做得好過佢
《尋秦記》截至今日（3日）票房勁破3000萬，成為香港人的回憶殺。除了「項少龍」古天樂、「趙盤」林峯夠經典，當然亦不少得「烏廷芳」宣萱與新加入的兒子「寶兒」朱鑑然。朱鑑然就自爆因面對古老闆壓力太大講對白失準，幸得「娘親」宣萱立即推走古老闆讓他減壓。至於現實中都是古生知己的宣萱，都衷心地讚賞古天樂賦予項少龍生命：「《尋秦記》真係經典到冇得再經典，我成日話如果唔係佢，唔係古仔做呢個角色，其實做唔到，呢個戲係靠佢一個人去做，真係。中間我都聽過公司話想再開《尋秦記》，我第一時間諗邊個開邊個會出事，我暫時睇唔到一個人會做得好過佢，睇唔到。」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
林襄傳與經理人鬧翻冇工開 好姊妹禾羽爆近況
【on.cc東網專訊】啦啦隊女神林襄近來傳出跟經理人莉奈因帳目問題鬧翻，導致工作量大減，疑遭雪藏。對此經理人公司發聲明否認，強調雙方合作關係穩定，僅因市場環境與藝人安全考量，調整工作安排。作為林襄好友的啦啦隊「Fubon Angels」人氣成員禾羽（張雅涵），日東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
【天命最高】《尋秦記》電影版：命運是否真的無法改變？ ｜影評
2001年的經典港劇《尋秦記》，自播出以來便成為無數觀眾心中的穿越劇代表作。20多年後，原班人馬攜手回歸，推出了《尋秦記》電影版，將這部經典搬上大銀幕。這部電影自2019年開拍以來，直到2026年才終於上映。為了迎接這次重返戰國的旅程，不少觀眾甚至特地重溫了當年的40集劇集版。Yahoo Movies HK ・ 7 小時前
專訪｜何廣沛曾敲監製房門搲撈 努力追演藝夢 與未婚妻一凹一凸分享甜蜜戀事放閃
TVB年度盛事《萬千星輝頒獎典禮》今晚舉行，每年的戰況都非常激烈，花旦小生們的表現都成為觀眾茶餘飯後的熱話。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
關智斌跟Edwin飛意大利出席友人婚禮 密友打理家族生意勁猛料
【on.cc東網專訊】歌手關智斌（Kenny）相識滿天下，圈中大把好友，容祖兒、蔡卓妍、鍾欣潼（阿嬌）、張敬軒等都是他好閨蜜。自2021年開始，Kenny身邊出現高富帥密友Edwin Pun，原來兩人在同一健身室做Gym數年，彼此早已相識，直至Edwin經同在港東方日報 OrientalDaily ・ 9 小時前
《尋秦記》連環報捷 港澳票房正式衝破四千萬 答謝全球影迷熱唱《天命最高》
由古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名領銜主演的電影《尋秦記》自12月31日上映以來成為全城熱話，票房成績連環報捷之餘，更勾起一代觀眾的集體回憶。繼首日港澳開畫票房錄得$11,299,366，創下香港電影史上首日最高開畫票房紀錄，以及上映連續兩日港澳單日票房均突破一千萬後，電影再傳捷報——港澳累計票房正式突破四千萬，氣勢持續上揚。截至1月4日下午4時，港澳累計票房達$40,234,443。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
專訪｜龔慈恩《新聞女王2》爭女配 自揭個性欠自信 大讚女兒林愷鈴比自己更叻：我為佢好自豪
龔慈恩活躍影視界超過42年，由可愛的「公仔」變成成熟的「龔姐」，來到今年因演《新聞女王2》、《金式森林》再獲注目Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
米奇洛基被爆拖欠租金日內要還清否則被迫遷
【on.cc東網專訊】美國男星米奇洛基（Mickey Rourke）近日被指生活拮据，有傳他於美國洛杉磯的平房拖欠接近6萬美元（約47萬港元）的租金，業主入稟法院追討他3日內要還清否則被迫遷。<br/>據知米奇於去年初以5,200美元（約41,000東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
Kiri T：真實的自己與理想中的自己，原來一直隔着一段距離
Kiri T的《至少做一件離譜的事》，在YouTube的點播數已破千萬，這首歌訴說青春的義無反顧。近來，她推出 […] 這篇文章 Kiri T：真實的自己與理想中的自己，原來一直隔着一段距離 最早出現於 BetterMe Magazine。好集慣 BetterMe ・ 1 天前
獨立書店推薦賞︱20書店參與評審 「全民大獎」一人一票 入圍名單一覽︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】多間香港獨立書店發起首屆「獨立書店推薦賞」，透過獨立書店店員的評核，向讀者推薦具社會及文化意義的本地出版佳作。「推薦賞」分為七個獎項類別，其中一個「全民大獎」更讓書迷一人一票投選心水讀物。發起書店之一、獵人書店店長黃文萱指，這是本地首個由前線店員角度出發的書獎，亦認為獎項可以幫助本地出版物宣傳和面向國際市場，「畀多啲機會香港出版」。Yahoo新聞 ・ 12 小時前
網上熱話｜內地網民讚排隊體現港人素質 一舉動讓人很舒服
雖然近年香港與內地加速融合，惟文化差異依舊不少，令不少來香港旅遊或定居的內地人或感到震驚，又或者是佩服。近日，有內地網民在小紅書發文，指香港人的質素不但能在排隊上體現，而排隊時也會留出一臂長的距離，直言「讓人很舒服」。am730 ・ 9 小時前
「FV」牌中港車疑違規裝紅色警示燈 運輸署：已轉介執法部門跟進
近日社交平台流傳一段片段，一輛掛有「FV」車牌開頭的中港私家車，行駛期間在車頂上加裝一盞紅色警示燈，而警示燈在行駛期間不斷閃爍。根據該車輛的車牌，相信是來自深圳的入境車輛。運輸署回覆時稱，涉事車輛為持有粵港常規配額的內地私家車，署方已將個案轉介予執法部門跟進，亦已要求許可證持有人安排驗車。am730 ・ 2 小時前
重演36年前美入侵巴拿馬戲碼！特朗普為何開戰委內瑞拉？
美東時間周六 (3 日) 凌晨，委內瑞拉首都加拉加斯上空驟然響起密集爆炸聲。短短三小時後，美國總統特朗普透過社群媒體宣布，已成功逮捕委內瑞拉總統馬杜洛夫婦，並將其押送至美國。鉅亨網 ・ 20 小時前
曾志偉傳辭任TVB總經理 明晚台慶頒獎禮特設感謝環節
早前有傳2021年起出任TVB總經理嘅曾志偉，打算於TVB台慶宣布呈辭，當時曾志偉已作否認。不過綜合多間傳媒報導，明晚假澳門舉行嘅《萬千星輝頒獎典禮》上，將有特別環節感謝曾志偉，並安排重量級人物向佢頒發大獎。有傳呢位嘉賓係曾志偉多年好友譚詠麟。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
【話題】內地男子除夕西貢破邊洲「打卡」失足墜崖亡 攀岩教練梁念豪：完全唔同意有安全意識，亂晒龍！
內地 21 歲男子去年除夕（12 月 31 日）在西貢破邊洲懷疑拍照「打卡」時失足墜崖身亡，令外界關注安全問題。本地著名攀岩教練梁念豪今早在電台電目表示：「一到這些季節很大風，很危險，以及石頭很碎，易...運動筆記 ・ 1 天前
網上熱話｜輪候逾10年獲派一人凶宅 先後歷自然身故和意外死亡 事主感忐忑
公屋是珍貴的公共資源，市民若要成功上樓，往往要等候數年，而一人公屋單位的輪候時間更是比其他單位更長。有公屋申請者日前接獲房署通知信，指獲派愛東邨愛寶樓的一人單位，本來成功上樓應可鬆一口氣，惟事主發現單位不但曾有人自然身故，更在去年發生自殺或意外死亡事件，因而內心十五十六。am730 ・ 8 小時前
特朗普拘捕馬杜洛後再放話拉美！警告墨西哥、痛批哥倫比亞與古巴
美國總統特朗普在宣布成功拘捕委內瑞拉總統馬杜洛後，接連向墨西哥、哥倫比亞與古巴發出強硬警告，指控毒品、非法移民與失敗政權問題，拉丁美洲地緣政治緊張情勢持續升溫。鉅亨網 ・ 6 小時前