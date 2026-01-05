35歲張曦雯萬千星輝頒獎典禮紅地毯Deep V加美背性感亮相！23吋螞蟻腰身段全靠「長短棍餐單」維持纖瘦身型

宏福苑五級火．專訪︱遺體修復師郭琸成重塑逝者面容
萬千星輝頒獎典禮2025於1月4日完美落幕。紅地毯盛況當中，張曦雯（Kelly）以黑色Deep V加露背晚裝示人。張曦雯以Deep V開至肚臍的晚裝踏上紅地毯，角逐最佳女主角，令身旁與她同行的男藝員都不敢亂望。
這位擁有長腿及23吋纖腰的張曦雯，身材出眾，是不少人心中的女神。身高175CM，體重則長期保持在54公斤，意想不到她分享曾經也當過「肥妹仔」，試過林林總總減肥方式也不理想，最後靠4個方法瘦身成功，馬上看張曦雯減肥招數！
1. 戒掉高熱量食物
張曦雯小時候和家人舉家到美國生活，受到美國文化飲食影響，自小食量是女性的幾倍，漢堡包、薄餅和薯條是她在美國最喜歡的高熱量食物。她認為：「人生就是想吃便吃，對著美食不應忍口」。久而久知，體重開始暴升，最高時期更達147磅，隨著年齡開始長大，意識到要有健康的飲食，開始戒掉高熱量食物，以良好的澱粉替代。
2. 別刻意戒口 多選購新鮮及有機食材
Kelly自小就喜歡吃高熱量食物，不但高熱量、高鹽、高糖成分，影響健康，引起疾病。而有「吃貨」之稱的她不會為減肥戒口，在《姊妹淘》節目中透露，會在晚間熬湯，加很多蔬菜及肉，以令自己有飽肚感，才不會「口痕」去吃更多。如果「口痕」的話，則會自製杏仁來滿足自己的食慾。
平日的話會自己「煮飯仔」，會著重食材品質，選購新鮮、減少吸收加工製品，盡量進食有機的食材，從不同蔬果中吸收身體所需的營養，來持之以恆地減肥。
3. 長短棍餐單
Kelly透露「長短棍餐單」是在爸爸身上學習得來的，方式也十分容易，就是控制總熱量，萬一在午餐吃得較豐富，那麼就在下一餐盡量吃小一點，平衡當天的攝取量。Kelly指，出外工作好多時會吸收油膩食物，如果下晝吃了較油膩的食物，那就晚間食沙律來平衡。她認為執行「長短棍餐單」是不難，但要靠自律。
4. 運動融入生活
了解Kelly的網民都知道她是「打機愛好者」，長期坐在沙潑，沒有郁動，是很難有窈苗條的身材。幸好被好友林子善提點，要養成運動習慣。因演員需要大量的體力勞動，而且作息不定時，在平日應讓身體作好準備才可以走更遠的路，從而激起了Kelly做運動的習慣。現時Kelly已養成每星期去5次健身室，運動時間每次2-3小時，及經常做瑜伽、重量訓練和行山，鍛鍊身材，保持美好的線條。
