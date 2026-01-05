44歲陳自瑤露心口晚裝火辣殺入萬千星輝頒獎典禮紅地毯！「最索人妻」魔鬼級身型保養法：不可以恃著青春就不保養

萬千星輝頒獎典禮2025完美落幕。紅地毯是眾星當晚的首個「戰場」，女明星們出盡美麗力度，給觀眾最美視覺。其中，「最索人妻」之一的陳自瑤（Yoyo），一身黑色露心口晚裝搶盡眼球，傲人身材表露無遺，火辣登上萬千星輝頒獎典禮紅地毯！

（TVB圖片）

（IG@chenchiyiu）

（IG@chenchiyiu）

陳自瑤由初入行「四葉草時期」的清純形象，到大量參與電視劇時的Girlfriendable氣質，到已成為人妻及人母多年，並往火辣路線發展，每個時期的她都各有吸引力。她的誘人身材，就算是女人也不禁心動，到底她的保養之道又是什麼呢？

陳自瑤向來都大方分享自己的好身材，由六年前起，她就開始和纖體專門店合作，成為美胸品牌代言人。每次她分享泳衣照都非常養眼，加上甜美笑容，令女生看到都為之動容。

除了在纖體公司利用儀器幫助，運動也非常重要。Yoyo分享，每個星期都必定會運動兩至三天，以帶氧運動為主，她特別喜歡行山、跑步、瑜伽、打泰拳、TRX，不但令線條更好看，也增加肌肉力量。如果工作太忙，未能出門做運動，她會選擇在家中中瑜伽，讓肌肉和四肢有伸展的機會。她曾分享指因為自己骨架比較小，只要長多了一點點肉，也容易顯胖，於是自己對身型會更加留意：「不可以恃著青春就不保養，反而應該在最好狀態時開始！」

數年前，她就開始學習空中瑜伽，不但能讓身體變得更柔軟，也可同時訓練平衡力和肌力。去年，陳自瑤就分享和好友沈卓盈和徐菁遙一同做pilates。也許因為有空中瑜伽的底子，Yoyo 也可以輕鬆做出高難度的倒立動作，絕對是日子有功。無論空中瑜伽或pilates，在伸展肌肉的同時，也可做到放鬆身心的功能。陳自瑤也會不時獨自冥想，令自己的精神和心情也同時得以緩解。

在多年前生下女兒後，陳自瑤花了一段時間就回復23吋腰的身材。有指維持好身材，三成靠運動，七成靠飲食，而Yoyo也謙稱自己不是保養得好，而是本來的飲食習慣就比較清淡。她曾分享說從小到大因為容易長暗瘡和喉嚨痛的關係，本來就沒對煎炸和熱氣食物特別喜歡，也不是零食愛好者，甚至對甜食和汽水也沒有欲望。在本來就如此清淡的飲食下，要維持好身材也比一般愛吃的人輕鬆得多。

