宏福苑五級火．專訪︱遺體修復師郭琸成重塑逝者面容
44歲陳自瑤露心口晚裝火辣殺入萬千星輝頒獎典禮紅地毯！「最索人妻」魔鬼級身型保養法：不可以恃著青春就不保養
萬千星輝頒獎典禮2025完美落幕。紅地毯是眾星當晚的首個「戰場」，女明星們出盡美麗力度，給觀眾最美視覺。其中，「最索人妻」之一的陳自瑤（Yoyo），一身黑色露心口晚裝搶盡眼球，傲人身材表露無遺，火辣登上萬千星輝頒獎典禮紅地毯！
陳自瑤由初入行「四葉草時期」的清純形象，到大量參與電視劇時的Girlfriendable氣質，到已成為人妻及人母多年，並往火辣路線發展，每個時期的她都各有吸引力。她的誘人身材，就算是女人也不禁心動，到底她的保養之道又是什麼呢？
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！
陳自瑤向來都大方分享自己的好身材，由六年前起，她就開始和纖體專門店合作，成為美胸品牌代言人。每次她分享泳衣照都非常養眼，加上甜美笑容，令女生看到都為之動容。
除了在纖體公司利用儀器幫助，運動也非常重要。Yoyo分享，每個星期都必定會運動兩至三天，以帶氧運動為主，她特別喜歡行山、跑步、瑜伽、打泰拳、TRX，不但令線條更好看，也增加肌肉力量。如果工作太忙，未能出門做運動，她會選擇在家中中瑜伽，讓肌肉和四肢有伸展的機會。她曾分享指因為自己骨架比較小，只要長多了一點點肉，也容易顯胖，於是自己對身型會更加留意：「不可以恃著青春就不保養，反而應該在最好狀態時開始！」
數年前，她就開始學習空中瑜伽，不但能讓身體變得更柔軟，也可同時訓練平衡力和肌力。去年，陳自瑤就分享和好友沈卓盈和徐菁遙一同做pilates。也許因為有空中瑜伽的底子，Yoyo 也可以輕鬆做出高難度的倒立動作，絕對是日子有功。無論空中瑜伽或pilates，在伸展肌肉的同時，也可做到放鬆身心的功能。陳自瑤也會不時獨自冥想，令自己的精神和心情也同時得以緩解。
在多年前生下女兒後，陳自瑤花了一段時間就回復23吋腰的身材。有指維持好身材，三成靠運動，七成靠飲食，而Yoyo也謙稱自己不是保養得好，而是本來的飲食習慣就比較清淡。她曾分享說從小到大因為容易長暗瘡和喉嚨痛的關係，本來就沒對煎炸和熱氣食物特別喜歡，也不是零食愛好者，甚至對甜食和汽水也沒有欲望。在本來就如此清淡的飲食下，要維持好身材也比一般愛吃的人輕鬆得多。
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
明星保養：
54歲江美儀「江美人」變「金髮美人」氣色狀態超好！養生保養方法推薦「蘋果黃芪水」，益氣生津保持紅潤血氣
萬綺雯客串《驅魔龍族馬小玲》，預告1秒鏡頭即掀回憶！55歲「永遠的馬小玲」保養有道更添女人魅力
其他人也在看
台慶頒獎禮司儀陣容被嘲史上最奀 去年司儀麥美恩周奕瑋索性飛曼谷外遊
【on.cc東網專訊】近年《萬千星輝頒獎禮》司儀陣容以大堆頭見稱，前年達18人，去年減少到16人，有汪明荃、鄧梓峰、陳貝兒、麥美恩、陸浩明、周奕瑋等。頒獎禮今晚（4日）舉行，並已公布司儀陣容，今年比去年削減4倍，只得車婉婉、陸浩明、何沛珈和鄭衍峰4人，麥美恩和周東方日報 OrientalDaily ・ 23 小時前
萬千星輝頒獎典禮2025 完整名單丨曾志偉拎萬千光輝榮譽傳奇 台上宣布退任總經理職位：我覺得自己有啲江郎才盡
TVB年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2025》 於今日（4日）晚上8時舉行，並頒發各大獎項，包括最佳男主角、最佳女主角Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
萬千星輝頒獎典禮2025 精彩時刻丨林盛斌整爛獎 佘詩曼四度封視后 曾志偉卸任總經理轉為諮詢委員會召集人
TVB年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2025》 於昨日（4日）晚上8時舉行，會上除了頒發各大獎項，亦有不少難忘時刻。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
古巨基元旦宣布再做老竇 57歲老婆Lorraine上月被捕獲竟零孕味？
歌手古巨基於元旦日毫無預警下在社交網報喜，宣布太太Lorraine誕下第二胎B仔，大仔Kuson榮升哥哥！新年伊始基仔分享這份喜悅，震驚全城。因為Lorraine今年已屆57歲產婦高齡，相隨5年再謹男嬰，這份勇氣與毅力令人佩服。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
叱咤2025歌手造型鑑賞大會，如果有「最佳衣著大獎」，誰是你的心水？
每年的1月1日都是叱咤跟樂迷們的約定，叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2025完美落幕，恭喜一眾得獎單位之外，歌手們的衣著也是焦點！今年大家的戰衣又是如何呢？假如有「最佳衣著大獎」，誰會是你的心水？Yahoo Style HK ・ 4 小時前
林襄傳與經理人鬧翻冇工開 好姊妹禾羽爆近況
【on.cc東網專訊】啦啦隊女神林襄近來傳出跟經理人莉奈因帳目問題鬧翻，導致工作量大減，疑遭雪藏。對此經理人公司發聲明否認，強調雙方合作關係穩定，僅因市場環境與藝人安全考量，調整工作安排。作為林襄好友的啦啦隊「Fubon Angels」人氣成員禾羽（張雅涵），日東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
Rocky鄭健樂父女戀緋聞反面收場 崔碧珈轟有人扮單純：請遠離我們吧
58歲前港男「大隻Rocky」鄭健樂，早前與37歲的崔碧珈驚爆相差21年的父女戀緋聞，可惜兩人未開始已結束，近排還戲劇性決裂，花生指數持續高企。上月12日，Rocky在Facebook上改了status自稱「和Anita Chui在戀愛中」，並附上與崔碧珈的合照，不過女方事後卻否認戀情，既強調自己單身又暗嘲對方是一廂情am730 ・ 1 天前
《尋秦記》專訪｜朱鑑然感激「娘親」現場控制古老闆 宣萱稱項少龍只屬古天樂一人：我睇唔到一個人會做得好過佢
《尋秦記》截至今日（3日）票房勁破3000萬，成為香港人的回憶殺。除了「項少龍」古天樂、「趙盤」林峯夠經典，當然亦不少得「烏廷芳」宣萱與新加入的兒子「寶兒」朱鑑然。朱鑑然就自爆因面對古老闆壓力太大講對白失準，幸得「娘親」宣萱立即推走古老闆讓他減壓。至於現實中都是古生知己的宣萱，都衷心地讚賞古天樂賦予項少龍生命：「《尋秦記》真係經典到冇得再經典，我成日話如果唔係佢，唔係古仔做呢個角色，其實做唔到，呢個戲係靠佢一個人去做，真係。中間我都聽過公司話想再開《尋秦記》，我第一時間諗邊個開邊個會出事，我暫時睇唔到一個人會做得好過佢，睇唔到。」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
《尋秦記》連環報捷 港澳票房正式衝破四千萬 答謝全球影迷熱唱《天命最高》
由古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名領銜主演的電影《尋秦記》自12月31日上映以來成為全城熱話，票房成績連環報捷之餘，更勾起一代觀眾的集體回憶。繼首日港澳開畫票房錄得$11,299,366，創下香港電影史上首日最高開畫票房紀錄，以及上映連續兩日港澳單日票房均突破一千萬後，電影再傳捷報——港澳累計票房正式突破四千萬，氣勢持續上揚。截至1月4日下午4時，港澳累計票房達$40,234,443。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
關智斌跟Edwin飛意大利出席友人婚禮 密友打理家族生意勁猛料
【on.cc東網專訊】歌手關智斌（Kenny）相識滿天下，圈中大把好友，容祖兒、蔡卓妍、鍾欣潼（阿嬌）、張敬軒等都是他好閨蜜。自2021年開始，Kenny身邊出現高富帥密友Edwin Pun，原來兩人在同一健身室做Gym數年，彼此早已相識，直至Edwin經同在港東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
珍妮花 豁出去《去死吧，我的愛》
看罷《去死吧，我的愛》，教人想像 Jennifer Lawrence 收到劇本後，接拍不接拍？This is […] 這篇文章 珍妮花 豁出去《去死吧，我的愛》 最早出現於 BetterMe Magazine。好集慣 BetterMe ・ 18 小時前
獨立書店推薦賞︱20書店參與評審 「全民大獎」一人一票 入圍名單一覽︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】多間香港獨立書店發起首屆「獨立書店推薦賞」，透過獨立書店店員的評核，向讀者推薦具社會及文化意義的本地出版佳作。「推薦賞」分為七個獎項類別，其中一個「全民大獎」更讓書迷一人一票投選心水讀物。發起書店之一、獵人書店店長黃文萱指，這是本地首個由前線店員角度出發的書獎，亦認為獎項可以幫助本地出版物宣傳和面向國際市場，「畀多啲機會香港出版」。Yahoo新聞 ・ 1 天前
愛．回家之開心速遞︳每周劇情簡介
愛．回家之開心速遞 每周劇情簡介Yahoo 娛樂圈 ・ 6 天前
委總統突遭美特種部隊帶走 牛彈琴：給世界三大教訓
美東時間周六 (3 日) 凌晨，美軍在委內瑞拉發動了一場震驚世界的軍事行動。多方消息證實，美軍出動三角洲特種部隊對委內瑞拉境內目標實施突襲，成功逮捕委國總統馬杜洛及其夫人。 現場畫面顯示，委國首都爆炸火光染紅夜空，委國副總統羅德里格斯緊急聲明稱政府不知總統下落，並要求美方提供其鉅亨網 ・ 1 天前
網上熱話｜內地網民讚排隊體現港人素質 一舉動讓人很舒服
雖然近年香港與內地加速融合，惟文化差異依舊不少，令不少來香港旅遊或定居的內地人或感到震驚，又或者是佩服。近日，有內地網民在小紅書發文，指香港人的質素不但能在排隊上體現，而排隊時也會留出一臂長的距離，直言「讓人很舒服」。am730 ・ 23 小時前
恒生瀕退市 舊員工嘆已失靈魂 周四議決私有化 前高管陳健波傷感
滙控（0005.HK）斥資千億元私有化恒生銀行（0011.HK）的建議，本周四（8日）舉行法院會議及股東大會議決，倘獲批准，這家在港上市逾半世紀、承載很多港人集體回憶的老牌銀行將會退市。曾服務恒生逾30年的前立法會議員陳健波坦言「不捨和傷感」，冀私有化後滙豐會珍視恒生原有人才。也有多位不願具名的恒生前高管及員工慨嘆，滙豐已全面「接管」恒生領導層，品牌即使保留，核心價值及文化已被「拆骨」，「失去靈魂」。信報財經新聞 ・ 7 小時前
【759阿信屋】今期勁筍推介（05/01-18/01）
759阿信屋推出最新勁筍推介，Samlip CityDeli急凍炒飯系列低至$21.9/2件、SuperFresh急凍系列低至$16.8-30/件、BOBO 波波魚丸系列低至 $25.9-33.9/2包，仲有大量零食、飲品以勁筍價發售！YAHOO著數 ・ 48 分鐘前
「FV」牌中港車疑違規裝紅色警示燈 運輸署：已轉介執法部門跟進
近日社交平台流傳一段片段，一輛掛有「FV」車牌開頭的中港私家車，行駛期間在車頂上加裝一盞紅色警示燈，而警示燈在行駛期間不斷閃爍。根據該車輛的車牌，相信是來自深圳的入境車輛。運輸署回覆時稱，涉事車輛為持有粵港常規配額的內地私家車，署方已將個案轉介予執法部門跟進，亦已要求許可證持有人安排驗車。am730 ・ 16 小時前
2026開工吉日｜雲文子馬年開工吉日吉時推介＋開運5大貼士：幸運顏色戰衣、生肖相沖宜忌
2026開工吉日3大吉日吉時排行榜！想2026馬年工作順利，官運亨通，從商者生意興隆。選擇一個吉日吉時開工非常重要。Yahoo Style HK ・ 2 小時前
奪權？阿摩廉：我係領隊非教練
【Now Sports】曼聯領隊阿摩廉在戰平列斯聯賽後，公開向球會要求擁有更大的權力，表示前年入「魔」就是想來做領隊非教練。1:1打和列斯聯後，阿摩廉（Ruben Amorim）談到自己在曼聯的職責時說：「我來這裡是為了擔任曼聯的領隊，而不是教練，這一點很明確。我知道，我不是杜曹、干地或摩連奴這些鼎鼎大名的人物，但我是曼聯的領隊，在未來18個月內或者直到董事會決定改變前，都會如此。」他隨後還督促高層要做好他們份內的工作：「我會做好我的，而每個部門，包括球探部門和體育總監，都需要做好他們的工作。這就是我的意思，我想做到合約結束，不會辭職，直到有人接替我。」阿摩廉之所以在記者會上談到這些，是因為上周五被問到紅魔會否在1月增兵，他似乎已表明球隊不會有新援，令人覺得他有越權之嫌，代替足球總監韋確斯來回答，但這位領隊似乎毋懼得罪高層，還澄清自己的角色就是領隊，在隊內擁有部份控制權。now.com 體育 ・ 2 小時前