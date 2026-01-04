龔慈恩專訪 《新聞女王2》爭女配
萬千星輝頒獎典禮2025丨佘詩曼大熱捧獎 破紀錄四度封視后 （不斷更新）
TVB年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2025》 於今日（4日）晚上8時舉行，並頒發各大獎項，包括最佳男主角、最佳女主角、最佳男配角、最佳女配角、大灣區視帝及視后等大獎。
一開場，大會以AI呈現多個經典角色，帶領各位藝人進場。
萬千星輝頒獎典禮 得獎名單
最佳女新人，由倪嘉雯奪得，即驚喜哭起來：「我記得入嚟成嚿飯咁，演戲係零。」又多謝《新聞女王》團隊與佘詩曼。
最佳男新人，由馮皓揚、劉洋共同奪得，劉洋一臉驚訝。馮皓揚特別致謝幫助他的團隊與家人，而劉洋則多謝領導。
最佳女配角由王敏奕奪得，憑《新聞女王2》，贏過大熱龔慈恩。她上台有特別「多謝老爺」，曾志偉亦一臉開心。「一個獎一定可以令個演員更堅持咁行落去。希望鼓勵大家夠努力，你都有一日會攞獎。」台下拍檔佘詩曼亦眼濕濕。
大灣區最喜愛TVB綜藝及資訊節目，由《女神配對計劃》奪得。
大灣區最喜愛TVB劇集，由《新聞女王2》奪得。
大灣區最喜愛TVB男主角，由《新聞女王2》黃宗澤奪得。他多謝同劇SNK團隊，又表示：「多謝我阿媽，唔係佢洗咁多錢，我都唔使咁辛苦拍戲！」不忘幽默。
大灣區最喜愛TVB女主角，由《新聞女王2》佘詩曼奪得。她多謝支持《新聞女王》的粉絲，又表示：「好開心，我希望港劇可以喺唔同嘅地域、地方繼續發揚光大，可以繼續散發我哋香港劇集嘅精神，為香港爭光。」
最佳衣著由陳曉華（Hera）與朱敏瀚（Brian）奪得。
飛躍進步女藝員，由葉蒨文奪得。她特別感謝《愛回家》團隊，及《女神配對計劃》團隊，又表示：「多謝GM，多謝GM媽咪煲湯畀我飲。」又指自己入行已十年，享受過程最重要。
飛躍進步男藝員，由吳業坤奪得，他得知得獎立即驚喜大哭。「呢程車我都搭咗差唔多16年，兜兜轉轉，得到呢個獎好開心。」又多謝太太與家人，並表示由《超級巨聲2》、做棋、做兒童節目到現在，過程都令他很感恩。
最佳綜藝節目，由《中年好聲音3》奪得。
最佳資訊及專題節目，由《東張西望》奪得。
最佳電視歌曲，由詹天文主唱的《新聞女王2》插曲Seeds of Truth奪得。「好開心可以用芳齡19歲嘅年齡嚟到呢個舞台得獎。」表現興奮。
最佳男主持，由林盛斌奪得，是他首度獲得這個獎。Bob表示：「陳庭欣我一定會幫你搵個男朋友，2026年咩都唔搞，我淨係搞你一個。」又在台上多謝一眾高層、家人、太太。更表示剛加入電視台時，不被網民喜歡，但現在觀感有所改變。但因為興奮過度，將整個獎砸爛，引來全場大笑。
最佳女主持，由車婉婉奪得，她主持《中年好聲音》獲得好評。「我92年參加TVB嘅歌唱比賽入行，呢份工打咗33年。」她台上特別感動，又感謝曾志偉和好聲音團隊及去世嘅媽媽。
最佳男配角，由何廣沛憑《新聞女王2》奪得，台上羅家英更細心為他抹眼淚。「多謝Man姐，係你呢個好前輩，一步一步帶我踏入Ivan BB呢個角色。」又感謝高層、家人與另一半。台下佘詩曼都為他感動落淚。
最佳女主角，由佘詩曼憑《新聞女王2》大熱奪獎。她打破自己創下的紀錄，四度封視后。「我上次攞獎覺得係自己攞嘅，但今次攞嘅係Man姐，我已經成為Man姐呢個角色，我想同Man姐講一句，我鍾意你呀文慧心！開心到爆！」又指演到續集是自己的福氣，又感謝宣傳團隊，和自己的媽媽、弟弟。
