萬千星輝頒獎典禮2025｜9大網民熱議場口回顧 網民讚曾志偉萬能

《萬千星輝頒獎2025》截圖

TVB年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2025》已於昨晚（4日）圓滿結束，最佳男主角、最佳女主角、最佳男配角、最佳女配角等獎項塵埃落定，《新聞女王2》成大贏家。對於《萬千星輝頒獎典禮2025》，唔少網民一邊睇一邊於網上討論，以下同大家回顧一下最受網民熱議嘅場口。

1. 「最佳男新人」有兩位？

《萬千星輝頒獎2025》首先頒發「最佳女新人」和「最佳男新人」獎項，「最佳男新人」由馮皓揚及《中年好聲音3》季軍劉洋同時奪得，破天荒出現雙得主。對此，唔少網民覺得勁奇怪，覺得話明係「最佳」，點解可以有兩個得獎者？又指要成班一線演員企晒喺後邊等頒獎，紛紛留言：「豬肉都頒2個」、「諗唔到有兩個男新人」、「兩個搞笑咁仲係咪最佳」、「 勁肉酸囉，男頒兩個點解女唔跟」、「以後視帝視后都可以兩個三個」、「有無搞錯，最佳有兩個？」等等。

廣告 廣告

《萬千星輝頒獎2025》截圖

2. 王敏奕奪「最佳女配角」 網民反應不一

王敏奕憑《新聞女王2》擊退龔慈恩奪得「最佳女配角」獎項，佢喺台上特別多謝老爺曾志偉，又表示：「一個演員係唔需要靠一個獎去話畀佢知，佢有幾好，但一個獎一定可以令到一個演員，更加堅持咁樣行落去。」令人感動，台下嘅佘詩曼亦眼濕濕。唔少網民覺得王敏奕實至名歸，認為佢演戲真係演得幾好；不過都有唔少網民覺得王敏奕得獎全靠曾志偉，亦指龔慈恩竟然會輸：「咁都唔係龔慈恩」、「偷方太獎，佢個角色傻白甜冇野發揮」、「咁都唔比方太，有無搞錯」、「家嫂拎冇問題，不過方太真係太強」、「其實家嫂都值得拎，戲唔錯，人靚，值得捧，但今年就應該點都比左方太先」、「咪玩啦，造馬到，十個人有十個都會話係方太拎啦」等等。不過，網民皆大讚王敏奕好靚女：「白滑大波靚女，呢條女真係癲，呢幾年都冇女藝人咁出色」、「靚到，有邊個現役女藝人夠佢靚」、」王敏奕真係好靚，點解會紅唔起」等等。

《萬千星輝頒獎2025》截圖

3. 朱敏瀚陳曉華情侶檔獲獎

現場記者一人一票投票選出最佳衣著男、女藝人，得獎者分別係朱敏瀚、陳曉華呢對緋聞男女，網民認為呢個組合得獎其實係咪造畀佢哋：「陳曉華件衫有咩特別」、「擺明做比佢兩個」、「好普通炸喎」等等。有網民更指覺得陳曉華今年嘅造型冇咩特別，反而認為陳自瑤更值得呢個獎。

《萬千星輝頒獎典禮2025》截圖

《萬千星輝頒獎典禮2025》截圖

4. 葉蒨文奪「飛躍進步女藝員」差評多

葉蒨文於2016年參選港姐入行，憑《愛回家之開心速遞》中Candy一角成功入屋，今年憑《女神配對計劃》人氣急升，成功奪「飛躍進步女藝員」。不過，唔少網民覺得葉蒨文今年只係因為《女神配對計劃》討論度高，其他工作都唔係咁出色，反觀其他女藝人表現更佳：「講真葉蒨文憑咩攞，係都俾陳楨怡啦」、「一套綜藝就有」、「擺明造俾佢啦」、「個電視節目爆啫，關佢飛唔飛躍咩事呀」、「sophie佢有咩演技」、「另外4個有邊個差過佢」等等。

《萬千星輝頒獎2025》截圖

5. 吳業坤奮鬥16年奪「飛躍進步男藝員」

吳業坤於2010年參加《超級巨聲2》入行，奮鬥16年奪得「飛躍進步男藝員」，當晚佢就爆喊上台，就算上到台一開始都喊到講唔到嘢。唔少網民認為吳業坤出道咁多年仲攞「飛躍進步男藝員」有啲唔合理：「坤哥肉緊到」、「坤哥仲飛躍？ 有d尷尬」、「坤哥撈咁耐仲飛乜躍呀」、「坤個眼鏡又起霧，洗唔洗喊得咁誇張」、「坤哥入行幾多年，仲飛躍」等等。又有網民認為，其實應該係黃庭鋒更值得「飛躍進步男藝員」：「庭峰堅靚仔，學歷又高。英文又掂，形象正面，都唔知點解咁多年都唔捧。」

《萬千星輝頒獎2025》截圖

6. 詹天文自己拎獎？

詹天文（Windy）以《新聞女王2》插曲《Seeds of Truth》奪得「最佳電視歌曲」，佢一上台就自己喺枱面拎起個獎座開始講感言，直至林敏驄表示仲未頒獎，詹天文馬上道歉。網民對詹天文自己搶咗個獎先感到好好笑，指點解要標榜自己19歲，仲話詹天文份感言似背稿：「Windy份稿度得幾好」、「佢一早知佢攞，背曬稿」、「擺明有稿，又黑幕」、「依個太假，真係有稿」等等。

《萬千星輝頒獎2025》截圖

7. Bob林盛斌整爛獎座

林盛斌（Bob）奪得「最佳男主持」，亦是佢首度奪得此殊榮。除咗一開始就向陳庭欣表明會幫佢搵男朋友：「2026年我咩都唔搞，淨係搞你一個。」其後發表感言時激動到整爛獎座，令全場爆笑，就連王祖藍都笑指：「你係TVB開台以嚟第一個整爛個獎。」網民就表示Bob係值得呢個獎，估唔到佢從未奪過呢個獎，又指佢嘅mc叫價又貴咗。

《萬千星輝頒獎2025》截圖

8. 網民替羅子溢感不值

羅子溢於《金式森林》憑高深一角成為視帝大熱，不過最終由黃宗澤憑《新聞女王2》「古肇華」一角奪得。由於羅子溢連續2年皆大熱落敗，網民紛紛替佢感到不值，認為羅子溢值得呢個獎項：「「大波謙真係唔好彩」、「點解唔2個，比埋大波謙」「想大波謙攞阿」、「大波謙好慘，咁都冇得拎，認真佢金式森林做得幾好」、「大波賺真係好慘 幾時又遇到好劇本」、「羅子溢唔抵，今次拎唔到，即係之後都無了」等等。

《萬千星輝頒獎2025》截圖

9. 曾志偉奪大獎宣布卸任TVB總經理

《萬千星輝頒獎2025》未開始前已有傳曾志偉將卸任總經理，昨晚典禮上增設特別環節，由TVB高層許濤頒發「萬千光輝榮譽傳奇大獎」予曾志偉。曾志偉發表應言，同時表示自己係時候退下來，將機會交畀與佢一同奮鬥嘅年輕一輩，宣布卸任TVB總經理，隨後TVB宣布委任曾志偉出任新成立諮詢委員會召集人。網民留言表示估唔到曾志偉真係唔做，又指其實曾志偉幾有實力：「Super走左邊個頂佢個位？」、「153出山救亡，唔係佢tvb玩完啦」、「好有擺佢上神枱之後就同佢byebye」、「其實153係真係有料既」、「曾志偉真係幾萬能」、「主持做戲都top咁滯，又真係幾難得」等等。

《萬千星輝頒獎2025》截圖

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！