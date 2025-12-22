萬千星輝頒獎典禮2025｜1.4澳門舉行！回顧「最佳衣著男女藝人」最強戰衣，佘詩曼、王敏奕曾奪此獎

宏福苑五級火｜情緒支援熱線
《萬千星輝頒獎典禮2025》將於 1 月 4 日假澳門舉行，大家也很期待星光熠熠的紅地毯吧！一起來回顧「最佳衣著男女藝人」的最強戰衣，當中包括引起全城熱話的佘詩曼、王敏奕等，華麗滿分！
2024年「最佳衣著男女藝人」：王敏奕、陳豪
2024年最佳衣著男女藝人由王敏奕及陳豪獲得，王敏奕以粉紅色露肩皺褶晚裝搭配黑絲絨手套，華麗精緻又不老氣。而當時王敏奕忘記是現場直播，興奮地與曾志偉分享「嘩！我攞獎呀！老爺！」，比起衣著更讓大家深刻難忘！
而陳豪則穿上量身訂製西裝，配上紅色高領內搭及珠寶，更顯獨特的個人風格與心思，突破黑、白、灰的正裝框架。
2023年「最佳衣著男女藝人」：佘詩曼、馬國明
佘詩曼 2023 年憑《新聞女王》成為三料視后，當晚穿上平口黑色晚裝，胸前飾以閃亮亮的細節，配上簡約精緻的鑽飾，整體造型大方典雅。
馬國明則穿上帥氣的正式套裝，白色恤衫、領帶，黑色長身外套更顯身型修長，特別飾以鑲滿閃石的領口，帥氣中帶「台慶」亮點。
2022年「最佳衣著男女藝人」：胡定欣及陳曉華、陳山聰
2022年由胡定欣與陳曉華雙雙獲得最佳衣著獎，二人皆穿上精緻的黑色晚裝裙，胸前亦為打斜開胸的設計，性感不暴露，盡顯完美身材！
陳山聰則穿上由太太精心準備的白色西裝，門襟飾以桃紅山茶花胸針，顯出少見的柔美一面。
2021年「最佳衣著男女藝人」：陳瀅、譚俊彥
2021年由陳瀅奪得第一屆「最佳衣著」獎項，黑色露肩高叉裙優雅而內藏性感，譚俊彥則穿上由太太挑選的簡潔西裝，不費力成為最佳衣著男藝人！
相關文章：
潮流熱話：
「Quarter Zip」中產穿搭風格，成為GenZ爆紅潮流！Sana、舒華都著「半開拉鏈上衣」從爸爸衣櫃翻紅
